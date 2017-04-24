新山市政局公关 莫哈末菲达勿斯病逝 国内新闻

（新山24日讯）新山市政局公关莫哈末菲达勿斯2周前发烧后，今早因肺部细菌感染逝世，亲友和同事闻讯后均感错愕。

莫哈末菲达勿斯2周前发烧后，由于病情未好转，3天前送入新山苏丹后阿米娜中央医院，但最终因肺部感染，今早8时45分逝世，年仅38岁。

其47岁姐姐哈雅蒂今午在太平间说，死者在7名兄弟姐妹中排行第4，她是今午12时30分接到院方通知。

“弟弟喜欢保密，弟弟曾发信息告诉母亲他正发烧，但无告知他已入院，因此我们一直都不知道他已入院。当家人得知他肺部受细菌感染过世时都很震惊 ”

她也说，弟弟人很随和，与父母关系很密切，也常与母亲电话联系。

“但最近他只透过手机应用程序Whatsapp与母亲交流，可能是不想母亲知道他的病情而担心。”

她还说，弟弟遗体今午将被带回哥打丁宜亚依淡瓦5的老家安葬。

死者的突然离世也让同事感到错愕，新山市长阿都拉欣与其他新山市政局官员也到太平间见死者最后一面。

一名同事表示，死者之前看起来十分健康，本月10日还陪同市长出席城市森林公园夜间开放活动，因此他完全不知死者生病。

“只是近期一直不见他来上班，询问其他同事后才知道他请病假。”