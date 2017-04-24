董总访福建交流 促进大马华教发展 国内新闻

（吉隆坡24日讯）董总中央领导层及行政部高阶主管一行8人在董总主席天猛公拿督刘利民的率领下，于4月24日至27日前往中国福建进行为期4天的教育访问，以通过教育交流争取资源，进而促进我国华文教育的发展。

这是继2016年8月董总新任领导首度组团参访中国北京进行教育访问后，董总再度组织访华团，此行将拜会及参访福建省的5个单位及学校，包括福建省人民政府侨务办公室、厦门大学、华侨大学、集美大学和集美中学。

刘利民在文告指出，董总非常感谢中国国务院和福建省人民政府侨务办公室，以及驻马中国大使馆一直以来给予大马华文教育的支持，并促进董总与中国紧密的教育合作关系。

“教育是一项持续性的业务，为了确保大马华文独中教育体系能够蓬勃发展，我们希望国侨办和福建省侨办能够一如既往地支援大马华文教育的发展。”

他说，为了日后能继续提升我国华文独中教师专业与素质，董总准备在今年继续开展大马华文独中师资培养培训项目。

“董总期许能够在福建省华侨大学和厦门大学等大学里展开这些师资培养培训项目，特别是华文独中联课与体育教师研习班和华文独中学科教师赴华研习班。”

刘利民说，董总希望福建省侨办和国侨办协助董总在开展这些培训项目同时，也能够予以相应的赞助，促使有关培训项目能够顺利进行，而华文独中教育也因为有专业的师资队伍，其教育素质就能获得大大的提升。

“访问团也希望通过这次拜会参访，能够与中国教育单位建立合作契机，为未来培训教师人才，提供合作的机制与管道，同时也通过参访学校了解中国福建省的中学和大学的教育发展、学校环境、办学特色、师资培训等概况。”

访问团由主席刘利民担任团长，团员包括秘书长傅振荃、财政庄俊隆、首席执行长孔婉莹、学务与师资局局主任曾庆方、会务与资讯局局主任林纪松等。