林立迎：受市场供求影响 物价上涨与反对党无关 国内新闻

（吉隆坡24日讯）民主行动党泗岩沫区国会议员林立迎质疑，联邦直辖区部长东姑安南若指控在野党操纵餐饮业者协会，使商家及餐饮业者收费过高，那汽油和收费站涨价，甚至一马发展公司的丑闻，是不是也要怪在反对党的头上？

他发表文告提醒东姑安南，是国阵政府让马币在过去四年持续贬值，是国阵的国会议员在国会通过消费税，是国阵的朋党操控大米和种种的公用事业公司的业务。

“同时，物价也受到市场供求（demand and supply）的影响，和反对党毫无关系，东姑安南是不是太笨了？”

因此，林立迎建议首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰，与其奉劝槟州首長兼行动党秘书长林冠英先学基本的宏观经济学，不如奉劝其同僚联邦直辖区部长东姑安南就发表愚蠢的言论下台。

“东姑安南至少也要完成基本的教育课程，才回到部长岗位，如果他不被对付，难保他不会把一马公司的丑闻也算在反对党头上，把富豪刘特佐说成是行动党的忠诚党员？”

此外，他也要求阿都拉曼达兰和其他内阁部长表态，是否支持东姑安南的言论？

“如果是，请在下周的内阁会议中议决解散国内贸易，合作社及消费部（KPDNKK），反正有关部门无法监督物价，存在是多余及浪费人民的纳税钱。”