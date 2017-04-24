名英祠707开放日打造“片场” 街景上演“先贤来时路”

（槟城24日讯）“2017年名英祠开放日”今年将打造“片场”，上演“先贤来时路”的景象。

活动总策划许凯韵于今日召开记者会上指出，今年的活动将于7月7日下午4时至晚上10时在名英祠前的路段展开，主题还是“先贤来时路”。不过今年将不会安排太多的绚丽舞台，反而会把整条街生活化，打造成为“名英祠的片场”，以中国民国初年代的生活场景作为焦点，然后通过即兴戏剧表演来传达名英祠的由来，以让大众亲身体验当年先贤们平日在打拼之余的生活趣事。

她透露，届时也将把名英祠的历史写为剧本，让演员在街上上演当时义兴公司的会员如何拔刀相助，让大众能接触到名英祠的历史及精神内涵。

她也说，当天也会在街上重现当年的热闹场景，如码头、市场及街头卖艺及古早味摊格等。

“为了让主题可以更完整的呈现，我要利用今天的机会招兵买马，诚意号召古志工，摊位及表演单位。”

她说，活动策划组现在需要不同才艺的志工，如场地设计、平图设计、资料搜寻，尤其是戏剧表演单位加入今年的行列。

会上出席者还有槟州各姓氏宗祠联委会署理主席杨清辉、顾问准拿督陈国才及林宗逸、副主席拿督林民利及黄润平、总务林春煌及财政吴美灶等人。

有兴趣者成为志工者可登入脸书专页“名英祠 Meng Eng Soo”或联络邱武受012-4885795或许凯韵012-6405331询问更多详情及报名。