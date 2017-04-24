拒谈是否上阵打昔汝莪 敦马将率党员巡回演讲 北马新闻

（北海24日讯）针对土著团结党来届大选是否上阵打昔汝莪国会议席，土著团结党总裁敦马哈迪不愿置评，但他透露，本身将带领党员到各地巡回演讲，从目前社会上所传来的反馈，许多场讲座都有来自外地人赶到现场聆听，证明人民对我国政治局势的关注。

至于某些在野党，欲在来届大选制造三角战，他说，来届大选在野政党必须与国阵一对一对决确保胜利，而意图制造三角战浑水摸鱼者，都是支持亲国阵政党。

他是在周日晚在威北博格马樟举行的座谈会上，如是表示。是场讲座获得当地人广大回响，预计现场超过4000人出席。

他在会上大谈国家局势，并对1MDB及捐款事件炮火全开，表示对巫统的变质感到痛心。

他甚至幽默调侃，随着美国特朗普上台，世界已经步入狂人时代，但世界再疯狂，还是比不上狂人如“阿拉伯老伯”自愿捐献数以亿计的金钱予大马。

25年前外汇事件 愿配合调查工作

敦马也表示，愿意配合25年前发生的国家银行外汇交易蒙受亏损的调查工作，甚至上法庭讲述事件经过，但由内阁成立的专案小组至今仍未召见或上门调查。

针对内阁成立专案组调查25年前外汇事件，公正党副主席努鲁依莎透露，其父亲安华也愿意接受调查，并且已配合当局，在代表律师陪同下与专案小组会面，但在抵达会面地点时，律师却被拦下。

她说，专案小组把调查工作安排得如此神秘，让人质疑其背后动机。

她也说，希联执政后不会取消消费税，但以折中方案逐步调低税务利率直至0%，让市场跟着消费税体制运行的同时，不会因此加重人民负担。