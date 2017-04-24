槟国阵青年团免费派送 500食油15分钟索完 北马新闻

（北海24日讯）槟州国阵青年团免费派发500份食油，15分钟内被民众索取一空。

槟州国阵青年团与甲抛峇底国阵青年团配合，于周一上午在甲抛峇底峇公共巴刹派发食油，民众闻讯前往守候。

在获知免费食油派送时，民众趁早在巴刹等候，一见货车趋前停放，等候的民众全都涌上来，将工作人员挤在中间动弹不得。

然而，场面在较后时获得改善，民众也顺着秩序争先的向方志伟，沙里夫及诺汀哇哈索取免费食油。

柏淡区州议员沙里夫称，甲抛峇底民众的热烈反应让人出乎意料，显示国阵青年团这一项派发免费食油的活动更具意义，体显活动有助减轻民众负担。他称，在国阵的合作精神下，各族民众均能受惠。

槟州国阵青年团团长方志伟透露、该青年团在4月1日开始，陆续在槟州13个国会选区进行派送免费食油及汽油活动，也准备在5月5日免费派送2000份大桥过路费予摩托骑士。

甲抛峇底国阵青年团团长诺汀哇哈则表示，500份免费食油价值约2000令吉，许多没取得免费食油的民众失望不已。因此，该青年团将再安排免费食油派送，因而希望更多的商家共同参与及支持。