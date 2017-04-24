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槟国阵青年团免费派送 500食油15分钟索完
北马新闻

24/04/201720:16

槟州国阵青年团免费派食油，民众索取食油场面拥挤，图为柏淡区沙立夫州议员、槟州国阵青年团团长方志伟以及甲抛峇底国阵青年团团长诺汀被挤在人群中派发食粙。

槟州国阵青年团免费派食油，民众索取食油场面拥挤，图为柏淡区沙立夫州议员、槟州国阵青年团团长方志伟以及甲抛峇底国阵青年团团长诺汀被挤在人群中派发食粙。

（北海24日讯）槟州国阵青年团免费派发500份食油，15分钟内被民众索取一空。

槟州国阵青年团与甲抛峇底国阵青年团配合，于周一上午在甲抛峇底峇公共巴刹派发食油，民众闻讯前往守候。

在获知免费食油派送时，民众趁早在巴刹等候，一见货车趋前停放，等候的民众全都涌上来，将工作人员挤在中间动弹不得。

然而，场面在较后时获得改善，民众也顺着秩序争先的向方志伟，沙里夫及诺汀哇哈索取免费食油。

柏淡区州议员沙里夫称，甲抛峇底民众的热烈反应让人出乎意料，显示国阵青年团这一项派发免费食油的活动更具意义，体显活动有助减轻民众负担。他称，在国阵的合作精神下，各族民众均能受惠。

槟州国阵青年团团长方志伟透露、该青年团在4月1日开始，陆续在槟州13个国会选区进行派送免费食油及汽油活动，也准备在5月5日免费派送2000份大桥过路费予摩托骑士。

甲抛峇底国阵青年团团长诺汀哇哈则表示，500份免费食油价值约2000令吉，许多没取得免费食油的民众失望不已。因此，该青年团将再安排免费食油派送，因而希望更多的商家共同参与及支持。

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