槟坚守森林保留地 林冠英：寸土不让 北马新闻

（槟城24日讯）槟州首席部长林冠英促请国阵停止撒谎，诬赖槟城在希望联盟执政下，山林频遭砍伐并且变成秃顶。事实上，槟城在过去十年来，即2006年至2015年期间，是全国唯一一个坚守森林保留地，寸土不让的州属。

他说，国内开发森林保留地的最大宗是彭亨州，计16万1379公顷。紧接下来的是吉兰丹，共15万7919公顷、霹雳7万4032公顷。国家森林局的数据甚至显示，全马最小的州属——玻璃市也开发了167公顷的森林保留区。

“只有槟城，我们仍坚持不动森林保留地的一寸土地。那些没有获得有关当局的批准，非法在私有地伐木者，亦已遭停工并被采取行动。若国阵未来重新执政，我们的森林保留地肯定会减少，因为过去10年来，国阵在其他州属已经做过如此的勾当。显然的，把我们的山林变成秃顶的，是国阵以及国阵在吉兰丹的盟友——伊斯兰党。”

他说，如果国阵重新执政槟城，不止是我们的山林会“秃顶”，就连财库也会一样“光秃秃”，过去8年来，即2008至2015年期间，年年有财政盈余的高表现将不复再见。从2008年到2015年之间，槟城累积的财政盈余达5亿7400万令吉，比国阵从1957年到2007年执政50年来的财政盈余3亿7300万令吉还要多。希联在8年来的表现，显然比国阵执政50年还要好！

“在国阵执政下，槟城从未被称赞为干净、绿意、安全及健康。过去的槟城，也没有被CNN列为全球17个最值得拜访的城市中排行第二。槟州政府有信心，人民一定会选择一个以民为本的政府，大家要的是一个干净廉洁有竞争力的政府，而不是一个滥权并把财政弄到一塌糊涂的政权。”