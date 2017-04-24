【拥抱自己 身心灵交流营】全新讲师感性分享 心灵排毒 活出新高度 北马新闻

“拥抱自己の身·心·灵”女性交流营：

地点：槟岛新光大Lot 33

日期：7-5-2017（星期日）

时间：9am至5pm

报名费：RM40（包含1份午餐及2份茶点）

服装：请穿紫色衣服出席

报名处：

光华总社- 04-2612312（分线328，329，330）

光华北海办事处- 04-3132181

光华大山脚办事处- 04-5395690

（槟城24日讯）一整天，学Zumba、做禅绕画……还有一系列的互动游戏和心灵交流。“拥抱自己の身·心·灵”女性交流营，让你从里到外，完全地放松减压！

经历21年的风风雨雨，光华日报姐妹营“蜕变”再生。5月7日，由本报策划组精心构思的全新讲师阵容，将给大家焕然一新的感觉。除了有年轻讲师的灵活带动，还有感性和知识性的分享，让大家度过一个充实的周末。

此活动由《光华日报》主办，槟州妇女、家庭及社会发展委员会主催，槟榔屿惠安公会妇女组及光大区巾帼部队协办，5月7日（星期日）早上9时至下午5时，在新光大Lot33举办。

现场，光华Zumba班导师陈丙雄和甘玲菱，也将在现场带动大家跳Zumba!其中，包括大家熟悉的歌曲《姐姐妹妹站起来》，万勿错过！

有兴趣报名参加交流营者，只需付40令吉。活动包含1份午餐及2份下午茶，全场人数只限150名，先到先得。

女性需自我提升

《光华日报》总经理准拿督李兴前|

“女性不仅可以带动潮流，更能推动社会进步，因此扮演着举足轻重的角色，而且女性思维更牵引着家庭、职场甚至是政经文教的领域，因此女性需不断自我提升，保持正能量，进而带动周边氛围维持高度的正能量，让周围生活变得更加美满。此外，这女性交流营主要让女性们彼此分享，并通过主讲者的智慧，来化解营员的烦恼。”

聆听内心声音

槟州青年及体育、妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛

“现代女性不仅拥有选择权，而且能独立担当，不仅能照顾好自己、家庭及孩子，甚至在事业也有一番作为，不过仍需要时间来放轻松，聆听自己内心的声音，因此希望女性能通过这活动来静听自己的心声，开拓视野以看看这世界的美好，甚至能创造更美好的未来。”

讲题：长大，就是变成你想成为的那个人

主讲人：刘元元

你有私房钱吗？最近主持《全家私房钱》的钱妈妈-刘元元，她把看似严肃的课题，以综艺节目的方式呈献，结果节目大受欢迎。当中，节目灌输大家开始存钱的概念，到理财，让大家知道，原来理财一点都不难。

她是马来西亚节目主持人、活动主持人、配音员、主持、司仪和报幕员。现为Astro中文台的主持人。她也是电视台AEC频道最长寿本地中文新闻节目《新闻报报看》主持人之一，娱乐资讯节目《话话新世界》&访谈节目《零距离》主持人，更是《全家私房钱》节目制作人 ；JooY Media工作室负责人。

讲题：寻找内在的天使

主讲人：美子老师

你知道什么是禅绕画吗？只需要一支笔，一张纸，就能创意作画的禅绕画，除了有助于解压，也是调养身心灵的良药。她可以说是禅绕画的“代言人”。不懂得画画的人，经过美子老师的引导，在短短的一两分钟，就能画出非常美丽的禅绕画。

拥有多年绘画教学与教育培训经验的她，是马来西亚首六名禅绕认证老师，马来西亚首位同时拥有意大利蝶古巴特和美国禅绕认证的教师，拥有绘画治疗文凭，自由艺术及复合媒材创作者。

讲题：遇见自己

主讲人：林芯悦

她是心理咨询师，萨提亚家庭系统转化治疗师，马来西亚理大辅导硕士，马来西亚宏愿大学心理学学士，提供专业心理咨询及治疗以及课程培训。她也持有加拿大萨提亚系统转化治疗专业高级文凭、沙箱及游戏治疗文凭等，让你通过游戏，学习如何与情绪共处，从此不被情绪捆绑，内心更平和喜悦。

情绪，必须有个出口，这位资深的心灵工作者，将通过讲解，让你进行情绪排毒，把内心的情绪垃圾都倒出来。“遇见自己”，可以让你从心理学角度出发，让你接触自己的情绪、认识它们、了解它们，并且明白它们如何影响你。更重要的是，学会察觉情绪以及把情绪转为动力！

讲题：做个健康快乐的智能型女人

主讲人：Dino Goh 吴沐澔

为了给孩子有个健康成长的环境，你会放弃城市的一切，搬到郊外去住吗？他会！脸书火红的奶爸- Dino Goh，就为了他的宝贝女儿，和太太决定搬离都市，到有湖有田园的郊外去住。他经常通过亲子游，让孩子有个美丽的童年和回忆。

这个奶爸，是家庭教育导师、亲子作家、体验式教育创始人、特约专栏作家、时尚营养师、《健康养颜DIY》、旅行家、活跃于各大媒体、性福解码课程系统创办人、父母的艺术课程系统创办人、身体能量课程系统创办人。