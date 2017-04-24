【健康教育 飞跃校园】本报与Yeo’s 今日联办 校园分享阅报健康教育 北马新闻

（槟城24日讯）由《光华日报》与Yeo’s杨协成联合主办“健康教育，飞跃校园”分享会，于4月25日开跑，前往槟威15所华校进行阅报和健康教育分享会。

所谓：“秀才不出门，能知天下事”。

这项分享会旨在培养学生阅报的兴趣，让学生了解和体验阅报的乐趣，同时通过健康讲座，让小学生更了解肠胃健康的重要性及保护的秘诀。

现今网络科技发达，学生多沉迷于电子产品。有鉴于此，《光华日报》与Yeo’s杨协成凭着企业社会责任，希望透过此活动提倡学生阅读报章的良好风气，教导学生如何从报章上获得正确的资讯。

Yeo’s杨协成作为大马家喻户晓的饮料，也希望通过健康讲座，唤醒小学生更关注自己的健康。

同时，派送该公司所研发的大马首家不需冷藏且含有多种口味的乳酸菌饮料Yeo’s Yeogurt予学生。

对一般小学生来说，经常都会面对肠胃消化问题，而乳酸菌可以帮助平衡肠胃里的pH水平，以提供一个良好的环境滋生益菌来帮助消化系统进行消化。

Yeo’s Yeogurt正符合了孩子肠胃所需的，而且有6种口味，即原味、葡萄、鲜橙 、荔枝、 青苹果及芒果风味，再加上富含全脂奶粉的补益，可以让学生补充营养如蛋白质、钙质及维他命B2。