敬群拟列课外活动培养新班底 淡汶大鼓队 声再响起 大城小镇

报道、摄影：胡连花

（威南24日讯）在武吉淡汶持续逾百年的元宵节大鼓队将“重振旗鼓”，因今年有望列入敬群学校课外活动之一后，以培养更多年轻有活力的班底，势必保存这传统庆典不失传。

目前，武吉淡汶大鼓队由敬群校友会理事周键諵领队。他表示，虽然目前一切仍在商讨阶段，但至少已有该校高年组学生加入，而今年的元宵节也迎来34名乐手，即可组成两队。

他希望有了这新班底，大鼓队可恢复昔日风采。敬群学校校方建议把大鼓列入课外活动之一，鼓励4年级至6年级学生参与，今年年初即有10名学生率先报名入队。

拟整理适合淡汶味道乐谱

目前大鼓队由周键諵（32岁）领养，他手上也有潮州流传下来的5首大鼓乐谱，即六国大封相、八仙贺寿（文鼓）、樊梨花大破金光阵、跨海长虹及四出连（小鼓乐）。

因此，作为大鼓队领队的周键諵计划整理一首适合武吉淡汶当地“味道”的乐谱。

元宵击鼓唤醒白犀牛 带来健康富贵与好运

逾百年前，淡汶有一个沉睡的白犀牛传说，即淡汶山是由一只白犀牛组成，而这只白犀牛常年都在睡觉，因此人们需要在正月十五元宵节时唤醒它，以便它在来年带来“健康，富贵，好运”给大家。然而，在地方上持续了逾百年的武吉淡汶元宵节大鼓队的文化存在，是要在元宵节当天，让响彻云霄的锣鼓声，为当地居民带来年年好运。

武吉淡汶元宵节大鼓队源起，源自华侨领袖许武安（1825年至1905年）在他去世后，这项文化由当地领袖及敬群校友会承接流传，估计已有150年。因此，这项传统庆典主角是大鼓队，敬群学校共存有７套大鼓。在繁盛期，元宵节的大清早，就有大鼓队忙碌的向武吉淡汶沿路的住宅及神庙贺年。

家有举丧不可接受大鼓贺年

大鼓也有其禁忌，家有举丧不足3年的住家，是不可以接受大鼓贺年。因为在传统上，服孝是要满3年，而鼓声恐会干扰“先人”。而且对大鼓队员也不好，因大队是穿红色衣服。在家属方面，则表示对先人不敬。

大鼓队贺年模式即第一，入庙或住家时、先向神敬礼；第二、鼓手面向神明；第三，锣手站左边、拔手站在右边及第四，大锣手站在左边门。

这种排阵法是依据民间风俗的意义，以风水学来论，左青龙右白虎。龙喜欢舞动，立在左边的锣手，敲击声响起可以唤醒龙，只要舞动龙就可以引来生气。

虎喜静，被指为属金风，铜拔敲击下有如扇风出来，从中唤醒虎力以望达生财；而大鼓所发出的声音就代表着阵阵号令，它把地上五方龙都唤醒，为住家或神庙趋吉避凶，带来一整年的喜气及福气。

武吉淡汶大鼓队所敲打的是口传称法，没有鼓乐谱，并由人传人至今，也已融入当地的元素，还参插了舞狮鼓乐，因潮州大鼓敲打法，是不会敲打鼓边。

基本上大鼓队是由8个乐器组成，在中国汕头彩塘镇的大鼓就是8个乐器。武吉淡汶大鼓队目前只剩4个乐器，在承传时导致“原味不见了”，他们是1个大鼓、1个大锣、2对铜拔、2对小锣。大鼓分文鼓及武鼓。

寒冻期乐手因工作纷离开

周键諵接受本报访问时指出，他于2008年接手至今已有9年，当年父亲周如龙是校友会会长。

“在盛行期间共有84名乐手可组成7队，当年的元宵节，整个新邦安拔至武吉淡汶区，都可以听到咚咚锵响彻云霄的鼓声。”

但是，他说，在他接手时只剩12人的乐手，勉强组成两队，一队在峇都加湾及另一队在武吉淡汶，并由许进贵带领。

“其实一支大鼓队基本上需12人组成，才可轮流上阵。”

他说，在他接手后的第8年，即2016年碰上“寒冻期”，原有的乐手因工作关系纷纷离开，加上没有新手加入，当时只剩下6名乐手，所以只保住峇都加湾队；所以当年只能在峇都加湾的神庙贺年，无法给予住家贺年。

“我希望这传统文化香火能代代相传，更希望敬群校友都会以大鼓为傲。”

周键諵感恩在迈入第9年的今年终于让他看到曙光，今年获得校方（敬群学校）的配合，并由董事提议把大鼓列入校园活动之一。

“虽然，目前一切仍在商讨阶段，但今年的元宵节迎来34名乐手，即可组成两队，还可轮流上阵打鼓。”

跑马鼓耗体力需人力支援

周键諵指出，大鼓奏乐，在住家通常3分钟、神庙5分钟，普遍上住家是给予大锣鼓、拿督公神龛小锣鼓、天公亭小锣鼓、庙内大小锣鼓。

他说，一些长辈会要求“跑马鼓”，至少给予15分钟至30分钟的鼓曲。跑马鼓较耗体力，需要人力支援。

“跑马鼓是3分钟慢奏曲到快曲，然后维持节拍3分钟，再换成大锣鼓及小锣鼓3分钟及用小锣鼓曲来收尾和结束。一般上，一支队伍，会用3个鼓手，以方便轮流替班。”

他表示，每年元宵节，在清晨7时即集合然后分配队伍，大队都要忙到下午5时回家休息，在傍晚6时30分再度集合，以准备当晚提灯游街的重头戏。

舞狮元素增大鼓多元色彩

周键諵指出，为迎合未来发展脚步及为增加大鼓多元色彩，将会注入舞狮元素。

“虽然训练新人的过程很辛苦，也会新旧人手交替期，但只要有更多年轻队友加入，大鼓队能避免青黄不接宭境。”

他期望将来敬群校友们都能以“我会打大鼓”而感到自豪，也确保这相传逾百年历史的传统大鼓文化源远流长。

队友一人一句：

工作关系停练10年

~吴国信（33岁，厨师）

“我在3年级开始练习，间中因为工作关系停了10年。”

练习3年才成鼓手

~高敏宭（25岁，厨师）

“我4年级开始加入，练习了3年才正式成为鼓手。”

“从前只要成为鼓手，就会获得师父赠送一支自削的鼓棒，而这就是鼓手最期盼的礼物。”

安排时间练习大鼓

~陈伟健、周仁汉、刘家堃、周键鹏

另一方面，队员陈伟健、周仁汉及刘家堃，于初中三加入及另一名乐手周键鹏（27岁）在4年级时已加入。

他们4人受访时异口同声表示很爱大鼓队，虽然忙于工作，但是会在时间上都可以配合大鼓队的要求，因大家都住在邻近，要练习也容易。

初学者需先练铜拔

~许进贵（68岁）

已逝许武安后裔许进贵（68岁）受访时表示，他13岁开始打鼓，至今已有55年。

“从前只要校园传来鼓声，就能吸引许多青少年吵着要练习；但至今年轻人有太多诱惑，包括智能手机和电脑，所以要吸引他们加入打鼓很难。”

他也说，大鼓皮是用黄牛皮制做，用久了会长出厚厚的一层毛，需要更换较粗的鼓棒才能打出鼓声。

他说，学生学会打鼓技巧后，多会在家里用筷子敲打铝罐练习。

“以前多会挑选体型大的学生来练习，因当时的铜拔是12寸；后来随着人体越来越弱小，而换成10寸，现在更换成7寸的铜拔。”

他补充，每位初学者都是从练习铜拔开始、然后小锣，一旦能跟上节奏后，约第2年或第3年，乐手才有机会接触主角－－大鼓。