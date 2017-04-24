65岁阿叔人老心不老 骑单轮车没问题 国际新闻

（新加坡24日讯）骑着单轮脚车、倒立和下腰，一般青少做不到的，65岁阿叔却能轻易办到。热爱挑战的阿叔现在还想挑战骑单轮车下楼梯，甚至在两寸宽的木板骑车。

杨土砂（65岁，海产批发商），过去三年来，每天都花两三个小时骑单轮脚车，锻炼自己。

他经常去碧山、实里达蓄水池和滨海广场等地方骑单轮脚车，一出现就引起路人异样的眼光。

记者日前在新明路看到骑着单轮脚车的阿叔，当时他就在人行道上悠游自在地骑着车，引起许多路人在注目。记者追上前，一问之下才发现他是个城市奇人。

原来，骑单轮脚车之前，杨土砂就经常运动。他多数是以跑步的方式来锻炼自己。他表示，每次跑步都是跑超过10公里，而且通常只花一个多小时就完成。不过，由于杨土砂喜欢赤着脚跑步，因此经常被地上尖锐的东西钉到脚而受伤，于是他开始有了改换运动的想法。

三年前，喜欢挑战的阿叔在中国逛街时，偶然看见一台单轮脚车，心血来潮决定买下并带回国，开始每天持续练习骑车。

为了练好骑单轮脚车，杨土砂曾跌倒无数次，而有好几次还血流不止。

他说：“一开始一定很难，一直跌倒，可是我就是不认输，后来凭毅力克服困难，终于做到来去自如。”

不断追求挑战的阿叔，现在开始尝试更高难度的方式，例如骑单轮脚车下楼梯，以及在只有两寸宽的木板上骑单轮脚车。

虽然这些活动具有一定的危险性，可是杨土砂乐在其中，享受这种刺激的锻炼。

没酸痛更健康 家人大力支持

通过饮食和锻炼，65岁阿叔现在比17年前还更健康，而且全身没有一点酸痛，也获得家人的支持。

杨土砂表示，年轻时，他的身体不是很健康，到了48岁还经常受关节炎和全身酸痛折磨，时常会喘不过气。

在那之后，他决定开始做运动，锻炼体魄，从最简单的跑步开始，然后慢慢尝试倒立和下腰等高难度动作。杨土砂身体越来越健康，不止很少生病，身体的酸痛和气喘也没了。

通过运动和骑单轮脚车锻炼体魄，再加上保持良好的饮食习惯，现在他认为，自己65岁的身体感觉比48岁时的身体还要年轻。

杨土砂也透露，虽然骑单轮脚车有一定的危险，但家人不仅不反对还十分支持。育有四名子女的杨土砂表示，儿女们与太太也认为，骑单轮车的确让他的身体健壮了不少，因此十分支持他。

自学骑单轮车 多次狠跌抓窍门

阿叔无师自通，曾有人想向阿叔学怎么骑单轮脚车，但跌倒一次后就不敢再骑。阿叔表示：“不敢冒险，又怕失败的人，一定学不会。”

杨土砂表示，自己本来对骑单轮脚车也是一窍不通，又找不到人指导，只好自己一面跌倒一面学，跌了无数次后，才慢慢抓到其中的窍门。

他笑说：“我的脚车和我一起跌倒，它的伤比我的伤还要重。”

他透露，他在自己的海产店有售卖单轮脚车，想传授这门本领。每当有年轻人向他求教，表示想学时，他都十分开心。但是，他们通常只跌倒了一次，就不再敢试，所以到目前为止，还没有人学会。

“很多年轻人曾要我教他们骑，我也很乐意分享诀窍，但每当他们狠狠跌倒一次后，便害怕受伤不学了。但如果你不敢跌倒的话，是永远都学不会的。”