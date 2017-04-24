【轿车撞坟墓事件】广汀会馆管理层 促坟墓后人报案索赔 北马新闻

(槟城24日讯）管理白云山公冢的广汀会馆促请周六在“轿车飞入坟车祸”中被撞破的坟墓后人向警方报案，以便向肇祸轿车索偿保险赔偿金。白云山广东公冢周六发生的离奇的2死1伤车祸中，失控飞撞进坟场的轿车，一路将7个坟墓撞破。

本报记者重返现场观察后，发现有7座坟墓在意外中受到破坏，其中2个严重受损，墓碑完全被撞碎。

李永光：意外属管理能力外

广汀会馆正总务拿督李永光受询时表示，虽然公冢是该会馆管理，但是意外所带来的破坏及损失索赔，是在会馆的管理能力之外，会馆无法代表家属维修受损的坟墓，家属需要亲自在报案后联络轿车保险公司索取赔偿。

然而，他也指出该公冢已经有近两百年历史，而位于路旁的坟墓许多都是老墓，有些已经许多年没有人前来，对于这些坟墓，他说该会将在警方完成全部调查后，才能开会商讨如何处理，暂时没有定案。

另外，由于这几天都是假期，他也还未接获公冢内受损的详细资料，暂还不清楚是谁家坟墓在意外中破损。

据记者观察，受损坟墓中只有两个依然看得见墓碑，一个是许门屈氏的坟墓，另一个则是陈君惠先生的坟墓，其余墓碑上描字漆已经脱落，无法辨别。