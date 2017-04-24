全民疯金钱游戏 社论

香港全民炒股的大时代，时常有一句话就是“当街市的安娣都入市时，就是崩市的时候”。“金钱游戏”席卷大马，尤其槟城更是领头羊，街头巷尾的见面寒暄潮语，是“你进了多少盘？”

只是这种“金钱游戏”有尽头吗？不会。金钱游戏、非法集资恒久以来，都是一鸡死、一鸡鸣的。这一盘倒了，另一盘就巧立各种名目以东山再起，张健不就是以五行币回归吗？

可是什么人才是股市的真正赢家？说穿了，就只有掌握内幕消息的大户，趁早入市、炒热市场，吸引小户追逐入市，股价顶点后马上放盘走人，让低下足够的替死鬼垫底，成为“大闸蟹”。

现在网络发达，金钱游戏经过精密的设计，虽运作复杂但以各种复杂的奖掖、电子币等方式，让操盘者抓稳现金流，不断以各式虚拟奖掖，继续诱惑小户投资。

复杂的投资程序和回酬法就不赘述，关键在它瞄准了人性贪婪、华人最信富贵险中求的传统“信仰”出击，所以每个参与者其实都知道，这是一个骗局。

稍有常识的小户，入盘前都已预知会崩盘。所有人明白最后一定“尸横遍野”，但只要在崩盘前自己赚到了，底下有多少替死鬼也就不重要了。

这种“只要自己富贵，哪堪理别人死活”的心态，正是参与投资的人的信念。崩盘的风险，就让下一个人去承担，一如部份参与者事后告诉记者，一切投资都是“欢喜甘愿”的，怨不得人。

因此，在教育普及、网络发达的现代，这些人，还可以称作“受害者”吗？实际上，这一波的金钱游戏出现第一个崩角，投资者不但没有大幅情绪波动，甚至有更多人在网络声称“相信老板”，已显示人们的价值崩坏。

很多投资者，不再一如从前，马上现身指斥追款，反而呼吁更多同道继续“丢钱”，以“拯救老板”。很多人说这种不合情理做法，是愚昧。但深入去想，却是参与者继续找替死鬼自救之法。

所以人性贪而丑恶，金钱游戏是杀之不尽的。关键在这样的疯狂大时代下，国家政策似乎在精密的金钱游戏前失灵、政府无声，国行只采取列可疑集团入黑名单政策，没有更进一步行动。

我们阻止不了人性贪婪，惟有在疯狂时代靠政府、领导人，设下明确的防线，阻止游戏的猖狂。但从“第一破”发生至今，当局却仍未有清晰声明和行动，让当下似乎成为政府消失的时代。#