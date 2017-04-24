505前后，两个蓝子源

文：董恪宁

某杂志专访超人丘光耀博士那一期，遵从所谓平衡报道之名，记者也同时采访了举报超人的蓝子源。不过寥寥两页长的文字，蓝子源倒是明明白白地说尽了505年前后跌宕起伏的转变，还有无限唏嘘的人心转圜：

“以前，我非常支持反对党，经常为反对党说话，当时我虽在美国求学，却依然通过网络，关注大马政治。不过在2008年毕业后，我在美国忙于工作，就鲜少关注政治。”

“2013年大选，大马反风相当强，我看到换政府的可能性，毕竟国阵执政这么多年，应换新政府当政府，我花了1千多美金买机票，特地回马投票，并投给行动党，可惜行动党还是输了，我感到很失望，并返回美国继续工作。”

家在居銮，说不定蓝子源当年手上的那一张选票，也投给了当时遵命离开槟城，率先南下转在当地参选国会议席的刘镇东。可是时间不过短短的两年之间，出自蓝子源口中的评价，显然和505前的点评，确实大有不同了：

“我也很欣赏他（刘镇东）。有一次，我特地从居銮驾车到新山听他演讲，但听了其演讲后，我发现他不如我想象中的公道公正，很多人在讲座提问，但他答非所问，让我对他有所保留，但（当时）我还是支持他。”

说实在话，感受到现实不如他们所想象的，其实不只蓝子源一人。何解？蓝子源所言，道出了一部分的缘由：“我觉得，行动党不大注重民生服务……我曾询问他们能否给予什么贡献，却得不到不愉快的答案。”

说不愉快，是含蓄了。事实上，当初因为举报超人，蓝子源和他家人在网上和街上遭遇的粗口问候，不但已经超乎社交之基本礼貌，也远逾标准作业的程序了。要是这样，如果他们顺势执政中央，不知届时他们将会怎样处理蓝子源？

凡此种种，还是微不足道的小事。但是，面向了晚近的政局，国外和选民，国内的网民，显然都心冷了。不知还有几个人还会“花了1千多美金买机票，特地回马投票”？想到这里，刘镇东是否还能顶得住居銮？

可惜，火箭内外，上至在位当权的领导，下至忠贞不移拥趸和随扈，始终不愿扪心检讨中选之后，执政以来的那些行政和执法得失，逞论“大事做不了，小事做不好”的非常尴尬。

面向蓝子源式的集体变心，可想而知，党唯有围剿以对，发动结党营私，沆瀣一气的红豆兵鸣鼓攻之；甚至不惜制造子虚乌有的咄咄怪闻，卯足全力地抹黑敌对阵营的一切。

当然，短期之时，他们得以处决了“蓝子源”的拂袖而去，随之彻底摧毁异议和杂音，坐收本党的好处。可是，谁能永远地欺骗分布在南中国海两岸的每一个选民，信服大家继续投选希望联盟旗下的任何代表呢？

说是这样，细读某杂志的访问，希联的跟班和啰喽，只着重超人踌躇满志，洋洋洒洒的高调，而不是见微知著地尝试及早发现“蓝子源”这则经典个案的启示录。既然这样，意气风发的火箭之选后KPI，还真不好说。