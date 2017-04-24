【法国总统首轮选举】马克宏、玛琳勒庞决战法国总统选举

（巴黎24日综合电）法国总统选举首轮投票结束，根据已经点算的90%选票，中间派候选人马克宏与极右国民阵线领袖玛琳勒庞，笃定进身第2轮投票，一决胜负！

内政部称，根据已点算的90%选票，获最多票的马克宏得票23.72%，玛琳勒庞以21.90%紧随其后。两人将会在5月7日的次轮投票中对决，问鼎法国总统宝座。39岁的马克宏立场亲欧，与疑欧及反移民的玛琳勒庞南辕北辙，谁胜谁负对欧盟的未来有重大影响。

票站调查结果公布时，极右候选人玛琳勒庞及中间派候选人马克宏的支持者均欢呼。玛琳勒庞的支持者在竞选总部呼喊“我们会取胜！”。他们唱国歌及挥舞国旗和印上“总统玛琳”字样的蓝旗。马克宏的支持者朱利恩说，马克宏代表法国的未来，一个在欧洲的未来。

在保守派候选人菲永的巴黎竞选总部，电视屏幕显示票站调查指他得票排第3，未能进入次轮投票时，支持者默然无声，并失望叹息。菲永其后承认失败，并促请支持者转投票给马克宏，表示别无选择只有投票反对极右翼。

法国社会党候选人哈蒙于票站调查公布后亦承认落败。调查指哈蒙得票排第5，他说他虽然认输，但左派仍未死。然而，得票第4的极左候选人梅朗雄则拒绝认输，要坚持至第一轮的最终结果公布。

这是法国近代史上首次没有主要政党的候选人进身次轮投票。法国总统奥朗德恭贺马克宏进身次轮投票。总理卡泽纳夫呼吁选民在次轮投票中支持马克宏，拒绝极右领袖玛琳勒庞。

最新民调：马克宏将轻松击败玛琳勒庞

在法国总统选举首轮投票结果初步出炉后，已有多间机构立即展开民调，看看法国选民到底会在次轮投票中选择极右候选人玛琳勒庞，还是前经济部长马克宏。结果一如事前的猜测，显示马克宏将会获得大胜，取得将近三分二的选票。

调查机构“哈里斯民意调查”为《法国电视六台》作出的调查显示，64%受访者将会投票给马克宏，其余36%则会投给玛琳勒庞。而由“Ipsos Sopra Steria”为的调查结果亦相约，62%人投给马克宏、38%给玛琳勒庞。

较早前亦有分析表示，虽然马克宏与玛琳勒庞的支持率贴近，但认为马克宏通过第一轮的投票后，在缺少其余候选人的情况下，于一对一对决中轻松击败玛琳勒庞。