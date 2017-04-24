特朗普坚持建美墨围墙 执政百日政府恐关门 国际新闻

（华盛顿24日综合电）美国总统特朗普及其幕僚，上周日再度向国会议员施压，要求在政府预算案中纳入兴建美墨围墙的经费，坚称墨西哥之后会付钱。美国联邦政府目前的运作资金将供应至周五（28日）午夜，而特朗普将在周六（29日）执政满百日，若新的预算案协商不成，政府机构可能被迫停止运作。

《卫报》报道，联邦众议院虽由共和党人居多数，但来自美墨边界州分的共和党议员都不赞成建围墙，民主党人更强烈反对，认为无助于阻挡非法移民越界进入美国。特朗普周日在推特发布一连串推文，抨击民主党反对建墙，还坚称墨西哥会在“之后的日子”、“以某种形式”为美墨围墙付款。但他并未提出计划或时间表。

《华盛顿邮报》报道，众院议长莱恩周六已向党内议员明白表示，他的优先考量是通过可让政府部门维持运作的预算案。

白宫预算总监慕瓦尼周日表示，无法确定特朗普是否会签署未纳入美墨围墙兴建经费的预算法案。国土安全部长凯利则指，他不太相信特朗普会坚持将美墨围墙经费纳入法案。凯利过去曾表示，单是建围墙“无济于事”。

根据国土安全部内部评估，兴建美墨围墙约须耗资210亿美元（约924亿令吉）。

特朗普百日专访 做总统要有心 不再看CNN

《美联社》周一刊出特朗普的专访，他坦言上任接近百日以来，一直遭“无意义的人为障碍”所困扰，令他难以满足外界对他的期望。他表示，出任公职需要灌注更多心思，及要承担责任。

他上周在白宫接受专访，表明“这会是不一样的管治”，同时也抨击有人刻意设下“无意义”的障碍，令他难以在上任百日兑现承诺。在谈及与传媒的紧张关系时，他称，已不再收看有线电视新闻网络（CNN）、微软-全国广播公司（MSNBC）等报道他负面新闻的媒体。他把周遭环境形容是“十分艰巨”，惟他并不认为是因自身所造成。

商人出身的特朗普承认，担任总统及三军总司令需承担更多人性责任。在叙利亚总统阿萨德被指使用化武攻击平民事件发生后，美国决定轰炸叙利亚。他说，当他决定发射战斧巡航导弹时，明白这是一个导致平民伤亡的冒险决定。他指出任公职要灌注更多感情，从商最好不要感情用事。

对于他的国家安全团队，特朗普对他们赞誉有加，认为他们在高压的环境下完成工作，是值得民众对他们投以信任。