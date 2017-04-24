台中胖男组团扮型男 相亲网诈骗赚百万 国际新闻

（台中24日综合电）台中市一名体重破百公斤的33岁林姓男子，今年初起找来6名年约20多岁的男子组成诈骗集团，透过相亲交友网站，选择适婚年龄的轻熟女为对象，利用投资、借贷、办签证相亲等手段，骗中国女子汇款。

警方今年初接报，西屯区一座大楼的出入人士复杂，疑似被非法集团承租使用，研判该处应是一个电讯诈骗话务机房；但机房在2月时疑得知已露馅，连忙搬离。警方追查后发现，该集团在北屯区某高级住宅大楼落脚。

警方上周前往查缉，带走林男等7人，并查扣涉案电脑、手机、被害者个人资料、银联卡等物品。全案讯后依诈欺罪嫌送办，并扩大透过两岸司法互助协议，通知更多被害女子出面报案。

警方调查发现，该集团在交友网站注册，挑选已购屋、收入不错的轻熟女为诈骗目标，还在网站放上面体格壮硕的型男照片，每天与被害女子透过QQ联系。

经一个月嘘寒问暖，待感情加温后，疑犯再开始借口“办签证相亲”、“假投资”、“借贷”等理由诈骗对方，得手后每位成员可获利总赃款15%。集团自成立以来获利上百万元新台币。#