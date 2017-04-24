山东男白手兴家成富翁 原来是22年前杀人犯 国际新闻

（济南24日综合电）山东潍坊寒亭一名刘姓男子，22年前杀人后，辗转潜逃到广西、广东，最后在广州白手起家，成为“百万富翁”。惟山东警方却未曾放弃追捕他，今年以来经个多月调查，终锁定刘男的身份，上周四赴广州抓获他。

刘男于1995年10月承建一项家居工程，但因钢材出现问题，令他血本无归，更欠下王姓的供钢商人3000元人民币（约1920令吉）。有一晚王到刘男家中索要钢材欠款，二人发生口角并互相撕打，刘男拿起家中斧头斩向王头部，致使王当场死亡。刘男把尸体掩埋在自家果园。

其后刘男展开漫长的逃命生活，他曾于案发一个月后短暂回过潍坊的家中了解案件进展，随后曾逃到广西、广东东莞和广州市等地。2006年刘男以假身份住在广州，结婚生子生活至今。他拥有多个房产及数百万存款，并有一家建筑设计公司，生活富足。

“我很想家，很想见自己的父母！”被捕的刘男松一口气地告诉民警：“这次回来，我悬着的那颗心终于放下了！”当民警向刘男出示其父亲照片时，刘男竟然认不出父亲。