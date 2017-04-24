【视频】“光头”“黄发”可领1000元 外国人也出席“王者归来”
国内新闻

24/04/201713:09

（新山24日讯）自称“世界未来首富”的云数贸创办人近期创立“张健珠宝公司”，昨晚该公司举办全马首场“王者归来”慈善宴会。由于早前有消息指剃光头或染黄发者可领取1000令吉现金，吸引数百名出席者顶着光头或染了一头黄发前来，有者甚至来自国外，或不惜与家人闹翻。

该宴会于百合花园某酒家举行，据门口贴出的桌位表显示，现场宴开约100席。

由于理光头登记后即可获得1000令吉，令许多人趋之若鹜，包括印裔同胞。

由于理光头登记后即可获得1000令吉，令许多人趋之若鹜，包括印裔同胞。

据本报记者现场观察，出席者不论男女老少，不少人染了黄发或剃了光头，华裔虽占多数，但也有一些印裔同胞。他们见到印有张健的海报及人形展板后，兴奋地与之合影。

出席者出示身份证现场登记后，可获得一张抽奖券，并由在门口把关的男子将抽奖券放入抽奖箱中。没有登记的记者在进场时表明身份后即可进入，未受阻拦，主办方也专门提供一桌给媒体现场采访。

当记者询问在场民众时，不少人自称“云家人”，特地前来支持活动。

光头者与印有“感恩张健老大赐予500位黄头与光头每人一封千元红包”横幅合影。

光头者与印有“感恩张健老大赐予500位黄头与光头每人一封千元红包”横幅合影。

欢迎全国华小申请捐款

晚宴于晚上7时50分开始。自称为张健特别助理的陈艺光致词时说，张建珠宝公司捐予柔州9间独中每间5000令吉，之后也将捐予全国其它独中，同时欢迎全国华小向该公司申请捐款。

间中，台上也进行表演，甚至将杨培安《我相信》中部分歌词修改，包括“我相信张健珠宝，我相信张健”、“我相信张健出现，我相信希望，我相信睁眼就能看张健”、“我相信云家人没有边界”，内容尽是对张健的歌功颂德及展示“云家人”情谊。

满行李箱皆是一叠叠等待被领走的1000令吉钞票，让出席者疯狂。

满行李箱皆是一叠叠等待被领走的1000令吉钞票，让出席者疯狂。

现场也派发印有张健头像及写着“世界首富张健”的青色T恤，出席者皆迫不及待换上，并拉着“感恩张健老大赐予500位黄头与光头每人一封千元红包”横幅合影。

之后，工作人员从拉杆箱中拿出一叠叠10令吉钞票，主持人按照较早前登记表叫号，被叫号的出席者可到台上领取1000令吉现金。台下者看着手上的抽奖券号码，引颈等待被叫号，台上者拿着手上的千元钞票，无不兴奋不已。

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