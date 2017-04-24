在主场看日女将争冠 谢杏芳：中国优势跑哪去了 体育新闻

（常州23日综合电）常州举行的中国大师赛女单决赛在两位日本选手之间展开，对此此前为丈夫林丹加油的中国前世界冠军谢杏芳直言：“中国的优势都跑哪去了？”更妙的是，网友留言回复“芳姐，复出吧！”

龚睿那炮轰:别把孩子当白老鼠

和谢杏同样发问的还有另一位前世界冠军龚睿那，她炮轰该国青训体系的不规范，直言：“现在的球不知道是中国队太强？还是没有对手了！在中国的比赛女单决赛是两日本人。”她同时就此情况作出了自己的分析，“还真的只有把基础打好，最初的规范性很重要，可是现在12岁以下的孩子教练都已经以出成绩为主了（开始练能力，不要求技术，一天练五六个小时），这样会毁了多少孩子，其实体育是终身体育，培养孩子们有健康的人格和健全的体魄，随着年龄和时间的增加如果真的是这块料怎样都能出来的。”

诚然，在之前很长一段时间，女单一度是中国羽球队的绝对王牌。从2000年悉尼奥运会龚智超夺冠开始，龚智超和叶钊颖，周蜜、龚睿那和张宁，张宁和谢杏芳，李雪芮、王仪涵和王适娴，这些名将带领着中国羽毛球队女单走过了极为辉煌的四个奥运周期。

在伦敦奥运会后，中国羽球女单的优势大幅滑落。在里约奥运周期，李雪芮、王仪涵、王适娴组成的“二王一李”，代表国羽出战仅拿到过一次全英公开赛冠军，没有拿过一枚世锦赛金牌，并且无缘里约奥运会女单决赛。

内战力挫队友 大堀彩久违封后

日本包揽的女单决赛，最终年轻好手、次号种子大堀彩顺利击败队友，继去年10月的泰国公开赛之后久违地再尝后冠滋味。

她与川上纱惠奈在前一天让主队女单“全军覆没”，分别击退了高昉洁和蔡炎炎。周日，大堀彩以65分钟的战斗、2比1的局分胜出日本内战，半年来再封后也弥补今年泰国大师赛屈居亚军的失意。

中国夺三冠 田厚威封王

2017中国羽球大师赛周日落幕，除了女单冠亚军杯日本包揽，东道主中国队夺得男单、女双和混双三项冠军，男双冠军由中华台北队收入囊中。

男单决赛在两名中国选手之间展开，田厚威对阵半决赛淘汰林丹的乔斌。首局田厚威始终领先，以21比15先下一城，第二局则完全相反，乔斌始终占据主动，以相同比分回敬一局。决胜局田厚威一路领先，打到16比11时乔斌忽然发力连得5分，让人不禁想起前一天他连得14分逆转林丹的一幕，不过田厚威没有给对手这个机会，他此后同样连得5分，以21比16赢下比赛，夺得本届大师赛男单冠军。

混双决赛在中国组合王懿律/黄东萍和中国台北组合廖敏竣/陈晓欢之间展开，结果前者直落两局夺冠。女双决赛也在两对中国组合之间展开，包宜鑫/于小含以2比1逆转击败黄雅琼/汤金华夺冠。

男双冠军属于赛会头号种子中华台北的陈宏麟/王齐麟，他们在决赛里只用了30分钟就以21比14、21比6直落两局轻取日本的井上拓斗/金子祐树。