红魔逼近前四 马夏尔伦尼建功 体育新闻

（伦敦23日综合电）2016/17赛季英超第34轮一场焦点战在特富摩尔球场展开争夺，曼联客场2比0取胜伯恩利，马夏尔和伦尼先后进球，曼联取得联赛3连胜后仅距前四名1分。

曼联近22次对阵伯恩利仅负1场，其余21场取得12胜9平。伊布和罗霍均因伤缺阵，伦尼和马夏尔进入首发，德赫亚、达米安、阿什利扬、埃雷拉和费莱尼轮换出场。

曼联第21分钟取得领先，伯恩利任意球机会被解围，马夏尔从后场摆脱巴顿策动反击中分球右路，埃雷拉禁区右侧斜传，马夏尔10码处推射入网。此后一次林加德传球后，伦尼禁区内在巴顿铲防下摔倒，裁判拒绝判罚点球。

曼联第39分钟扩大比分，博格巴禁区前抢断后直传，马夏尔小角度射门被希顿出击勉强封堵，伦尼小角度补射空门入网，2比0。这是伦尼时隔3个月再次取得进球，本场也是他2017年联赛第二次首发。

曼联下半场放缓节奏注重控制。最终，双方互无建树，曼联2比0获胜，也将联赛不败纪录延续到23场。马夏尔也写下职业生涯首次在联赛客场比赛中传射的纪录。