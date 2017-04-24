【独家报道】仍在泰国“处理事务” 张健暂不会回归大马 国内新闻

（吉隆坡23日讯）“别傻了！张健不会来了！”

随着坊间流传自称“世界未来首富”的张健在泰国出狱后，近来陆续流传张健即将归来，再次抢滩大马直销市场。

不过本报探悉，目前张健仍在泰国，並短时间内不会“回归大马”。

消息告诉本报，目前张健仍和儿子在泰国“处理事务”，而且无法确认究竟指示何者展开“回归大马”的活动。

他说，尽管目前张健只和“信任”得过的人保持联系，但他仍长时间关闭手机，即使是聊天软件“微信”也极少回复。

“他不会回来大马，但他仍有关注一些自称是‘张健指示’而举办的活动。”

近期，除了一批剃了光头，自称是宣扬张健“五行币”的女性在我国黑风洞拍摄短片外，今晚在新山举行的“张健珠宝公司”也在大搞噱头，以剃光头和染黄发领1000令吉奖励金的手法吸引大批支持者到场。

对此，消息人士向本报指出，自张健在泰国入狱后，就只有以前的副手拿督斯里赖彩云创建“MoonSpace”公司並将之企业化转型成功。

“那段时间並没有人打着张健名义，可是现在陆续有来，反正现在没人可以求证你究竟是不是张健委任的。”