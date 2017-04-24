霹行动党主席倪可敏 吁妇女组启动竞选机制 国内新闻

（怡保23日讯）霹雳州行动党主席倪可敏吁该党霹雳州妇女组立即启动竞选机制，并走访各区，确保女性们在来届大选能和希望联盟站在同一阵线。

他希望霹雳州妇女组近6000名妇女党员成为希望联盟在来届大选的“战士”，确保在来届大选中胜出。

他是于周日出席2017年行动党霹雳州妇女组党员代表大会上致词时，如此指出。

他说，上届大选出来投票的人数中有约51%是女性，所以不能忽视女性的力量，而行动党更是个捍卫女性权益的政党，同时也是国内第一个在党中委会设30%女性固打的政党。

玛丽约瑟芬：说服400万人登记为选民

为了鼓励霹州妇女组自食其力，他也宣布霹雳州行动党决定视州妇女组办活动筹款的情况，以一令吉对一令吉的方式，拨出1万令吉给州妇女组作为经费。

另外，行动党全国妇女组署理主席玛丽约瑟芬指出，目前国内有约400万名符合资格却还未登记成为选民的人民，妇女组党员必须努力说服他们登记。

林碧霞促增加女候选人

行动党霹雳州妇女组主席林碧霞受访时指出，目前妇女组还未决定来届全国大选上阵的人选，但妇女组将会向党高层要求增加女候选人上阵。

她表示，霹州妇女组上届大选只有2名女候选人上阵，即她本人和州妇女组秘书兼班台州议员黄渼沄。

她说，如果选区重新划分有增加选区，将会推荐更多女候选人上阵。

除此以外，行动党全国妇女组宣传秘书卡丝杜丽表示，在国会中只有约10%的女性国会议员，反对党只占据9席，无法有效的将女性课题带上讨论以引起效应，可是上届全国大选却有51%的女选民投票率。