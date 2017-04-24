图破门行窃被撞破 少年与惯犯落网 国内新闻

（新山23日讯）18岁巫裔少年与另一名前科累累印裔男子企图破门行窃时被巡逻警员撞破，当场被捕。

新山北警区主任莫哈末泰益发文告指，今日凌晨1时30分，当警员在柏龄花园巡逻时，在查玛1/2路一排店屋后巷，见到2名共乘摩托车的可疑男子。随后，警员乘他们正聚精会神撬开其中一间商店后门时，悄悄靠近他们。

“2名男子察觉后企图逃走但还是被警员迅速制伏，从他们身上起获干案工具，调查也发现该单位钥匙孔有被撬开痕迹。”

莫哈末泰益说，被捕男子分别为住在马星花园的28岁印裔男子古玛及住在柏龄花园的18岁巫裔男子莫。他们的毒品尿检结果皆呈阳性。

“古玛有过刑事法典第457条文（夜间破门行窃）、第395/397（结伙抢劫/企图抢劫）、第379A条文（偷车）及其他毒品犯罪记录，莫则无犯罪前科。”

他指出，警方在行动中起获一辆拥有假车牌的黑色摩托车，经查证后为失车、1个腰包、1支手电筒、1把折叠刀、2把扳手、1个小包、2支螺丝起子、2把电线钳、1把黑色钳子及1个银色磁铁。

他也说，援引刑事法典第379A条文（偷车）、1958年腐蚀品、爆炸物及危险武器法令第6（1）条文及1955年轻微罪行法令第28（i）（ii）条文（非法拥有破门工具）展开调查。