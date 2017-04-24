农长：收益达1200万 企业家计划成功推行 国内新闻

（林茂23日讯）农业及农基工业部长拿督斯里阿末沙比里说，从去年1月截至今年4月，“我的村子，我的未来”（My Kampung My Future）企业家计划成功在全国9州12个村庄推行，创造达1200万令吉的收益。

他说，来自各领域包括农业的1784名企业家参与这项计划。

“迄今多达12个村庄已参与这项计划，涵盖砂拉越、沙巴、登嘉楼、霹雳、彭亨及森美兰等9个州属。”

“我们通过经济和社会层面衡量这项计划的效益，经济方面是看参与的村庄获得的收入；社会方面则是看所创造的就业机会，包括年轻人不再搬到城市工作。”

阿末沙比里今天在甘榜乌鲁坤杜主持“我的村子，我的未来”企业家计划开幕后对记者说，该计划今年将拓展至玻璃市、槟城、吉兰丹、雪兰莪和马六甲，从而推广至全国。

“已经落实这项计划的州属将成为其他州属的参考对象，以确保这项计划能达到目标。”

较早前，阿末沙比里在致词说，很少年轻人愿意在自己的村子发展事业，因为认为缺乏设施和机会。

“若我们看其他先进国如日本和欧洲，村民大多数是农民或畜牧业者，他们不贫穷，反而因为除了自给自足，还能出口自己生产的粮食，而拥有丰厚的收入。”

通过“我的村子，我的未来”计划，旨在发展村子的品牌，以便创造就业机会，让年轻人看到前途，从而加强年轻人能对村子的归宿感。