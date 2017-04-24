联邦直辖区部拨1亿 为人民组屋公共房屋上漆 国内新闻

（吉隆坡23日讯）联邦直辖区部透过吉隆坡市政厅发放1亿令吉拨款，为城中的人民组屋（PPR）公共房屋（PA）上漆。

联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南说，该美化建筑物计划预料在5月1日开始执行，涉及33个地区人民组屋和37个地区公共房屋，以及中价房屋。

他说：“除了承包商之外，我们也采用其他方式例如透过志愿计划等等上漆，以节省成本。”

“我们也打算在每一栋建筑物的首二层楼画壁画，为人民组屋及公共房屋带来新面貌。”

他今日在敦拉萨镇一座公共房屋为社区活动主持开幕礼后，这么说。

东姑安南说，其部门也将在人民组屋和公共房屋设立迷你市场，出售价格合理的日常用品，以减轻住户负担。

他说：“这是部门的一个品牌，名为‘联邦直辖区我的迷你市场’，此计划将在现有的停车区进行。”

他指出，在同一个品牌下，联邦直辖区计划在人民组屋及公共房屋设立美食广场，以吸引路边摊小贩摆摊。

“政府意识到城市贫穷比郊区更为明显，因此，商家受促合作勿以不合理价格出售物品。”