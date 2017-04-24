副内长：24私会党入侵事件 警鉴定6高风险学校 国内新闻

（新山23日讯）针对“24”私会党入侵雪州校园事件，内政部副部长拿督诺加兹兰说，警方已鉴定位于新山北警区辖下范围内的6所“高风险”学校，每当上学与放学时段，将出动巡逻车在学校范围加强巡逻。

他强调，这些专门利用学生来走法律漏洞的私会党，会不时迁移到不同地点犯罪。尽管私会党潜入校园的事件早已存在，但他仍再三提醒校方，一旦发现学生涉及相关活动，需向警方投报，以免延误警方调查。

新山北警区主任莫哈末泰益说，该警区辖下范围内共6万600名学生，却只有900名警员。虽说柔州情况目前受到控制，但警方仍会提高警惕防范校园罪案。

盼尽快收到入境难民名单

内政部副部长拿督诺嘉兹兰希望，联合国难民署能尽快呈交入境我国难民名单予内政部，好让我国可尽早掌握难民真实身份与背景，以免不法之徒潜入我国。

继昨日宣布内政部于4月1日起将与联合国难民署开始“难民验证计划”后，诺嘉兹兰今日出席由扶轮社3310区主办的“慈善嘉年华”时，在记者会上作出补充。

另外，诺嘉兹兰说，柔州约有1000名孩子因父母身份不详，或父母都不是大马人，无法获得公民权，对此希望内阁能探讨并出台解决方案。