改善生活与经济 首相推介印裔大蓝图 国内新闻

（吉隆坡23日讯）首相拿督斯里纳吉推介印裔大蓝图，以改善印裔社区的生活与经济，并强调这并不是因为大选的一部戏。

他说，早在2015年推出第11大马计划时就已经在筹划这项大蓝图，以找出印裔社会所面对的问题，并加以解决。

他指出，虽然之前国大党曾拟出不同的印裔社会大蓝图，但这次是国阵政府首次将大蓝图列为正式文件，以确保大蓝图内容都成功被落实。

他说，国阵政府知道印裔社会尤其是B40低收入群体在生活上面对的挑战，因此他们希望可以透过这项计划，改善印裔社群的经济。

纳吉也在会上答应了多项由国大党主席拿督斯里苏巴马廉代表印裔社会提出的多项要求，包括印裔同胞因为文件不足而无法申请公民权、给印裔的经商贷款等等。

他说，我国共有2万到2万5000名在国家独立前在我国出生的印裔还未得到公民权，因此，掌管内政部的副首相拿督斯里阿末扎希将会著手处理相关问题，不能够忽略这2万5000人的权利。

教育方面，他表示，政府将致力于成立淡米尔的学前教育，而2017年的财政预算案中，也拨出1000万令吉令吉以设立50所学前教育学校。

“至于在升上高等教育上面对困难的学生，政府也会与印裔教育基金（Indus Education Foundation)合作，在未来4年拨出4000万令吉，包括政府的2000万及教育基金的2000万令吉。”

他指出，政府也会采取相关行动，以提高印裔学生在政府高等学府的录取率，包括大学、政府学院、技职学校等等的出席率可以达到7%。

他也说，印裔申请成为公务员的比例非常高，因此，这项蓝图也设下了2026年印裔公务员的比例至少要达到7%。

出席推介礼的包括副首相拿督斯里阿末扎希、国大党主席拿督斯里苏巴马廉、马华总会长拿督斯里廖中莱、总秘书拿督斯里黄家泉等等。