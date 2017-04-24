李宗圣怀疑 有人通过电邮偷资料 国内新闻

微信群组周日流传署名JJPTR创办人名JOHNSON lee解释外汇户头MT4被骇的情况的信息，怀疑是有人利用其电邮户头偷取其外汇户头资料，过后骇进其外汇户头再修改原有密码，导致他本身无法进入，而使户头内的5亿令吉亏完。

有关帖文说：“MT4(外汇户头）是不可能被骇客入侵的，但只要有密码就可以进去了。后来我想，前几天我的电脑有不见，但我还是觉得不可能被骇客入侵，因为我不见的地方是在马来人地区，也没有人认识我是李宗圣。最大可能是我的电邮被骇客入侵，因为我电邮地址是每个人都知道的，只要知道我的电邮密码就可以进入，所以骇客先进去我的电邮，然后在jjprofx那里按忘记密码，过后电邮就会收到新的密码，然后骇客就可以进去乱按了。”

“骇客是不可能把钱拿出来，因为不是他们的名字，所以只能让我亏完，而我的贸易商一向来都有在帮忙审核生意，只是当时凌晨4点，对方都睡觉了，生意还是照样走，结果骇客在那时进进出出地把户头输完，不过这只是猜测。因为我的电邮有很多人知道，所有员工也知道，所以我不知道谁是内鬼。”

未回本投资者 被要求填资料

另一方面，在JJPTR出现问题，引起投资者人心惶惶。JJPTR Whatsapp群组周日下午也传出一则，要求投资未回本的会员，上网填写资料的信息。但未说明是否退钱。

这则信息，要求未回本的投资者附上名字、会员号码与未回本的金额，交给分行助理，让公司能和总部核对，已回本投资者则无须填写表格。

信息文举例需填表者如下：

若你从银行拿出4700令吉，从JJPTR拿过3850令吉（包括20%+5%），因此未回本金额等于850令吉。

李宗圣父亲李典财澄清 没涉儿子商业活动

JJPTR最大股东不是创办人李宗圣而是李宗圣父亲李典财？

JJPTR传出现危机后，网上流传创办JJPTR背后最大股东并不是李宗圣，而是李父李典财，他持有高达85%的股份。

针对这个传言，李典财今日出声驳斥，並强调他未曾涉及儿子的任何商业活动。

他说，他没有涉及儿子在外的任何商业活动，只要他没有做出杀人、放火等事情，他是不管他的。

他不满网民将他就职的大学学院标志和他的头像放在一起，影响有关大学学院的声誉。

李典财是一名资深的高等学府教职人员，曾在国内著名民办大学担任商学院副院长，目前则在南马某大学学院担任代学务长。