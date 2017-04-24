90后青年研发 长度达30公分 霸王薯条驾到 配特制酱汁 香脆吮手指 国内新闻

报道：刘淑惠

摄影：芬迪

薯条，可以当零嘴享用；香脆的炸薯条配上不同酱汁，也可成为热门美食；那你可否听过霸王薯条？

最近网络上疯传，台湾爆红的夜市小吃–霸王薯条，有别于一般的薯条，它有着30公分的长度，配上特制酱汁，香脆可口，直叫你吮手指。

但你知道吗？把霸王薯条引进来马来西亚市场的，不是大企业或大公司，而是一班90年后充满干劲的年轻人，经过不断研究，终于研发出特色的霸王薯条。

常游台湾泰国 发掘当地美食

23岁这个年龄，应还在读书或出来成为打工一族，但彭嘉浚与他的一班朋友两者都不是，而是选择早早出来创业。

他与一班志同道合的朋友一同创业，从售卖饮料开始做起，曾经在夜市红极一时的盆栽冰淇淋或是宝可梦冰淇淋，都是他们所研发，让人感到惊讶，甚至直呼好厉害。

年轻人有着一股冲劲，只要往前冲就对了，而他们也不例外，时常会到台湾或泰国游玩，发掘当地的美食，然后回来再自行研发，只要够创意新奇，自然很多人会询问，知名度也会提高。

询及萌起制作霸王薯条念头，他笑言，他们一班朋友到台湾游玩时，就已见识过霸王薯条的魅力，当地夜市是很多人排队购买，回国后，想了想大马人也爱吃薯条，不如就尝试做霸王薯条吧。于是经过无数次的研究，终于让他们成功制作出非一般的霸王薯条。

“我们去台湾时，有看到当地有在卖这火红的炸薯条，我们就想尝试带过来，和普通薯条不一样，我们做特别的薯条比普通薯条还要长，看看反应如何，一放上网就有很多赞和分享，也有网友留言，出其不意得到不错的回响。”

在夜市讲究流行，有些饮料推出只是在那个阶段流行，等热潮退了，就没有什么人会去买了，就比如说“宝可梦”游戏一出，到处都有人在玩，现在玩的人比较少了。

“你可以看到美食一直在换，层出不穷，所以我们会去想些特别的，或是跟着潮流去推出创新产品。”

他指出，这次是他们第一次制作售卖热食，也就是煎炸类食品，反应还算不错，比起之前售卖饮料大家视乎对热食食品感兴趣。

以前售卖饮料还需要看天气，天气不好下雨就会比较少人会买，但是霸王薯条不一样，不管天气如何，大家都可以买来享用。

初制作常失败 不耻下问改进

彭嘉浚说，霸王薯条才刚推出两周的时间，反应不俗，目前在南马柔佛州或是砂拉越都已经有霸王薯条的代理，这款美食很快就会遍布全马。

“有时候远在柔佛州的朋友看到网络流传霸王薯条，他们也想吃，但是无奈距离太远，现在他们就有机会品尝了。”

他透露，他与伙伴们会到其他国家走走看看，去看当地美食，如果是发现有潜质的美食，他们会把当地的饮食文化带回国，让本地人也能享用不同特色的美食。

“只要用心去做，有些顾客吃过觉得好吃，他们还会到回来找我们。”

18岁毕业后，就出来闯荡，去学习如何做生意，过后才慢慢接触饮食行业，对他来说饮食业是比较容易开启创业道路，因为他相信只要用心制作，食物美味，就有机会可以成功。

“我们刚开始制作霸王薯条时，也是一直失败，但是我们没有放弃，慢慢尝试，才有今时今日的霸王薯条。”

“刚开始当然会觉得很辛苦啊，因为是第一次做熟食生意，很多东西都不会，对油温的控制啊，秘方要怎么调都要一一去问人，才有今天那么好吃的霸王薯条。”

只要有钱赚都会出现竞争对手，但各有各的味道，他坚信，做好自己，让味道不会变质，只要有创意食物好吃，顾客肯定会找上门。

一天最高纪录 曾卖逾500份

最高纪录一天卖超过500份！

有别于一般的薯条，霸王薯条越长越有滋味，配上不同酱汁有美乃芝士、日式海苔、千岛酱、香辣椒盐、红番茄酱、泰式酸甜、蜜糖芥末以及芥末沙拉等等。

其中美乃芝士与日式海苔口味是最多人选择，薯条配上美乃芝士，整个口感就是不一样，特别好吃。

彭嘉浚和伙伴们都很感谢顾客们大力的支持，帮忙分享，有今天这样的成绩真的很惊讶，没有想到会有这样好的反应，他们会继续做下去，但是每样产品都会有它的寿命，可能到了一定的时间，就会去想下一个计划，还有有很多创意点子，让他们在这个行业大展拳脚。

他形容，曾经试过，档口大排长龙，有些人甚至等上半小时或45分钟，感到不好意思，但也很谢谢他们愿意等待，只要有顾客的支持，再累他们都会坚持下去，为顾客献上热腾腾的霸王薯条。

“现在真的是从早忙到晚，早上9时就要起床开始准备，到收档有时会忙到凌晨四点才可以睡觉，虽然累，可是看到成绩也会感到很欣慰，很开心，再辛苦也值得…”

“我们希望霸王薯条也会有像Tealive或是llao llao一样，有自己的店铺品牌，让产品能够永久不衰，我们希望可以像他们一样，如果可以的话，希望霸王薯条也能永久经营。”

他们也希望，在全马各地都会有霸王薯条代理，让每个人都有机会吃到属于本地特色的霸王薯条。

欲知更多有关霸王薯条的资讯或是可以在哪里找到他们，可以浏览霸王薯条脸书。