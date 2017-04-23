谢松清：已呈备忘录 武吉英达花园 建华小成功率高 国内新闻

（新山23日讯）马华争取在武吉英达花园兴建华小，成功率甚高。

马华柔州联委会秘书谢松清上议员透露，蒲莱区国会议员拿督诺嘉兹兰已同意将在国会提出在武吉英达花园兴建一所华小，也在对方协助下，已向柔州州务大臣拿督斯里莫哈末卡立提呈备忘录。

他今日召开记者会说，据调查，2014年武吉英达花园约7000个单位，人口约3万，其中75%为华裔、巫裔占10%、印裔及其他族群占15%，可是没有一所华小，当地父母只得漏夜到附近其它华小排队，为孩子争取名额。

他指出，目前该区有一所国小，也有一所搬迁过来的淡小，唯独没有华小，导致近3500名学子要到邻近的柏伶培华小学、浩然山庄明智华小、士姑来国光二校、振林山明德华小就读。

因此，自2010年，在他任彭加兰令丁州议员乃至如今任上议员，曾多次要求在该区兴建华小，包括3年前要将吉打培材微型华小搬到柔州，也获得该校董事部同意，提出建议后却一直石沉大海。

“该区共有6块国小保留地、4块国中保留地。对此，诺嘉兹兰同意将在国会上提出，要求中央政府将位于昌卡英达乌达玛路的国小保留地转为华小，并拨款500万令吉兴建华小。同时，他将于下月6日陪同卡立巡视蒲莱国会选区时，会连同马华向卡立提及此事，希望卡立助力，促成此事。”

他认为，此事非常迫切，因浩然山庄明智华小已爆满。目前该校已有995名学生，校长表示明年只能再开5班，这意味收多150名学生。同时，由于培材华小已搬到它州，故只能兴建新华小。

谢松清说，该备忘录已以诺嘉兹兰名义，于18日由县长提交给大臣。

他也说，该备忘录中，也提及希望州政府能分别拨款20万令吉予该国会选区内的培华小学、明智小学、丹柏华小及坚柏华小。

他透露，备忘录中提出新山市区经常发生内涝、明里南街美化、在文化节十字路口建雨棚、在发生“8少年骑士被撞死案”的内环公路设监控相机和提升柏龄花园巴刹基建，及拨款共57万令吉予选区内4间神庙和解决兰花花园大伯公庙土地问题等。

他说，卡立巡视蒲莱国会选区后，预计下午3时许会宣布相关结果。

他也公布，卫生部已批准在该区兴建一所大型综合诊所，目前等待柔州卫生局答复，即将进入招标阶段。

出席者包括马华蒲莱区宣传主任苏克信、新山中区市议员罗木坤、张发盛、甘拔士村长罗美雄及淡杯村长陈响亮。