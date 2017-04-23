阿都拉曼达兰建议 准沙重设英文源流学校 国内新闻

（哥打毛律23日讯）首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰建议，在沙巴州重新设立英文源流政府学校，以提高州内学生的英文掌握能力。

他说，重设英文源流学校，可培养更多掌握英文的沙州人力资本。

他指出，掌握英文是其中一种培养更有生产力和竞争力人力资本的方式。通过这个方式，沙巴可以更快发展，进而缩小与半岛州属的发展鸿沟。

“因此，我建议沙巴获准重设英文源流学校，让沙巴子民掌握英文，在就业市场竞争及提升能力。”

他也是哥打毛律区国会议员，他今天出在登巴索国小一校推介高度融入式课程后，对媒体这么指出。

较早前，阿都拉曼建议教育部在城市区数间中小学进行试验计划，以英语作为媒介语进行教学，了解沙州子民的接受度及有效性后，扩大至半城镇及乡区学校。

“我相信有关学校可以竞争及有良好表现，培养出积极和有竞争力的学生。”

他指出，政府之前在沙巴设立英文源流学校，不过基于国家教育政策而停办。

他说，教育部应该基于沙州子民加强英文掌握，以在各领域取得进步及符合国家发展的重要性，考虑他的建议。

建议不等于忽略马来文地位

“我们沙巴子民准备好，以及相信长期而言，许多人将进入英文源流学校。”

他解释，他的建议并不等于忽略马来文作为国家语文及官方语言的地位。

“我们将继续为学生掌握马来文的重要性而斗争，不过我们不能否认，（沙州人力资本）掌握英文也重要，以让沙巴进步和与其他州属竞争。”

他强调，他知道有人会反对这项建议，特别是半岛的语文斗士，不过这项建议只限沙州，其他州属想要或不要，这是各别的选择。