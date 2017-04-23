防数量与日俱增 禁狮城运电子废料入柔 国内新闻

（东甲23日讯）柔州卫生、环境、教育及新闻委员会主席拿督阿育拉末说，去年共11辆运载电子废料的罗里，在从新加坡入境新山时，被禁止入境及折返。

他指出，为免柔州电子废料数量与日俱增，柔州环境局与大马海关已合力制止罗里等运输工具，从邻国新加坡运载电子废料进入柔州。

他强调，非法进口电子废料者，可被判监禁最高5年及罚款最高50万令吉，或两者兼施。

他今天代表柔州州务大臣拿督斯里莫哈末卡立，出席2017年世界地球日活动时，这么指出。

今年地球日主题为“环境与气候素养”，该活动开幕人，天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪则说，我国将制订新法案条规，并设立一套管理系统，以妥善处理各类家用电子废料，避免这些废料破坏环境卫生。

电子废料有毒素造成污染

他指出，由于许多电子废料有毒素或难分解，对环境造成严重污染。近年来，政府耗费巨资来清理我国各大河流的垃圾。据官方统计，当局每年从国内河流收集到多达2万2000公吨垃圾。

“目前，只有首都及槟城设有颇具规模的电子废料回收中心。随着家用电子废料与日俱增，我预料该中心有望陆续在国内各地设立，电子废料回收也将成为我国一项新工业。”

他说，鉴于各类家电需求量及使用率不断增加，加上这些产品维修费比更新同类产品高，以致许多人会直接将损坏家电丢弃。

他指出，上述垃圾不仅破坏水上生物生活环境，更造成河道水流不通，导致水患发生。

他呼吁，民众勿随意将废料丢入垃圾桶或抛入河流、海洋，也呼吁各界人士爱护及维护共有的生活环境。

同时，在东甲县展开的电子废料回收运动，共回收多达3万6144公斤的家用电子废料，由旺朱乃迪见证，列入马来西亚记录大全。

这项由天然资源及环境部主办的电子废料回收运动，从本月1日至20日在东甲县6地展开。

出席活动嘉宾有天然资源及环境部秘书拿督苏海米、礼让区国会议员拿督哈敏、天然资源及环境局主任拿督阿末卡玛鲁纳祖、东甲县长阿都阿林、东甲警区主任依德利斯、大马记录大全的代表艾曼等。