副卫长：我国350万糖尿病人 没吃药控制会变肾病 北马新闻

（北海23日讯）卫生部副部长拿督斯里希尔米医生指出，我国目前共有350万名糖尿病患者，若没好好吃药控制病情，就会导致肾脏衰竭，变成肾病患者。

他说，一个肾病患者，一个星期需要洗3次肾，1个月洗12次，1年则洗144次，1年的洗肾费用需要4万令吉，保守估计我国目前有4万名肾病患者，意味着政府1年要给予16亿令吉的津贴帮助这些肾病患者，这是一笔相当庞大的费用。

所以，他促请民众要照顾好健康，尤其是女性，因为女性比男性更易肥胖，加剧患上糖尿病的风险。

他是在北海峇眼达南乌绒峇都主持清洁运动闭幕礼时，如是表示。

此外，他也说，受教育不高的父母，薪资也肯定会相对减少，要向银行借贷让孩子上大学，简直难如登天，所以政府给予充份的协助，并让孩子借贷学金上学，只有大马儿女才有这样的福祉，因为政府希望下一代变得更精明和成为未来的专业人士。

赞扬首相英明

他也赞扬首相拿督斯里纳吉是一名英明的首相，要求身为部长的他们走进社区听取民意，了解人民的需求，他呼吁人民在来届大选作出精明的投选，不要选一个没有露面的人民代议士，这会让人民损失。

他说，自己虽然是一名副部长，但每个星期都会驱车回去选区见选民，他也揶揄，有些人在大选前通常都会许下很多承诺，但是一切都无法兑现，如果国阵重新执政槟州，肯定会为民服务，不会空口说白话。