防长：设立高阶委会 加固马中外交防务关系 国内新闻

（吉隆坡23日讯）马来西亚中国高阶委员会的设立，将进一步巩固两国外交关系及防务方向。

国防部长拿督斯里希山慕丁指出，设立该委员会是要鉴定更实际及有潜能的防务合作形式。

他在文告说，这是他周五到中国进行为期3天访问时，与中国国防部长常万全会谈后的成果。

他已指示陆军司令拿督斯里祖基菲卡欣及空军司令拿督斯里阿芬迪布旺，针对防卫及军事合作展开进一步讨论。

“我国与中国在未来将更频密互访，旨在改善沟通、谅解及强化信任。”

此外，希山慕丁提到，在东盟国防部长级会议权限下，他同意日后的东盟中国海事演习将在东盟海域进行。

加强防务合作

“此举是加强防务合作，提高参与国之间的互通，以应对海上威胁。此事将在近期有定案。”

在这次访问，希山慕丁也会见中国中央军委副主席许其亮、国务委员杨洁篪及公安部部长郭声琨。

他说，在会面中，双方讨论许多事项，包括恐怖主义及传播宣导的威胁，特别是来自达伊沙武装分子。

严正看待全球安全形势

“两国同意严正看待极速变化及越具挑战的全球安全形势。我们也探讨两国所需要扮演的角色，确保南中国海经常保持安全及稳定。”

希山慕丁在行程中，见证莫实得海军造船厂与中国船舶重工国际贸易有限公司签署分包合约，联合制造4艘近海多任务舰予大马皇家海军。

“首两艘近海多任务舰将在中国制造。中国的专业及成本较低，之后莫实得海军造船厂将采用同样模式，在我国制造另两艘船舰。”

他认为，采购近海多任务舰是我国一项重要里程碑，这是我国首次向中国购买军事资产。

马国防大学与北京大学 签署谅解备忘录

另外，希山慕丁也见证马来西亚国防大学与中国北京大学签署谅解备忘录。