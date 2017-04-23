吉大臣：续交怡之后 致力发展日来区旅游业 国内新闻

（双溪大年23日讯）吉打州务大臣拿督斯里阿末峇沙指出，州政府将致力发展日来区的旅游业，把其打造成为吉打州续浮罗交怡之后，第二个闻名的旅游胜地。

他说，由首相拿督斯里纳吉领导的联邦政府，共拨出2亿4000令吉，从莪仑兴建一条外环公路到文丁岛（PULAU BUNTING），目前工程正在进行中，一旦竣工后，肯定可协助当地的经济发展。

他说，政府所做的一切，都是为了人民的福祉，如果旅游业及经济获得发展，当地的地皮也相应上涨，人民生活水准提高，获益的都是人民。

他说，国阵在日来区的一国三州，只赢得其中的一国二州，毕竟，来自同一阵线的议员，将更好商量及共同解决各项问题，反观反对党的议员，并不能与政府配合，对于政府的各项惠民政策，只为反对而反对，根本不照顾人民的生活。

主持推介慕妮海滨新风貌

也是巫统吉打州主席的阿末峇沙今早在双溪里茂港内与民共进早餐后，再到大铅为慕妮海滨新风貌主持推介礼，之后于中午时分，在峩占必叻巫统区部会所为“马来西亚宗教基金会”（YAYASAN WAKAF MALAYSIA）的慈善援助品中心主持推介礼时这么表示。陪同出席者包括日来区国会议员拿督斯里惹米基尔首相署部长。

他说，设在巫统日来区会的“慈善援助品中心”（KHAZANAH WAKAF），是吉州的首个中心，它将提供给区内有需要的清贫民众各种生活用品，包括白米、面粉、白糖、食油及罐头等食品。

他说，民众只要携带身份证前往登记，工作人员将视需求派给粮食。当局设有完善的管理与监督系统，以确保有关物资不被滥用。

“当局将视民众前往领取的频密度作出关注，如果发现一个民众经常前往领取粮食，当局就会派员前往进行家访，若需要援助，就会向社会福利局作出反映，以协助有关家庭。”

吁私人机构响应 捐助慈善资源中心

他说，目前，这个慈善资源中心只设在日来国会选区，他希望假以时日，可以全面在吉州的15个国会选区设立，以帮助所有需要协助的人民。

他同时也吁请私人机构、商家及个人，响应捐助有关慈善资源中心，让更多有需要的人受惠。

他也强调，上述资源中心不止局限援助马来人，而是给予有需要的各种族人民。

他表示，这是州政府续之前推出的“吉州人民援助品”（BARAKAH）计划之后，另一项照顾人民福利的计划。

他指出，国阵政府是一个“以民为先”的政府，政府既然受人民委托，定会负起责任照顾人民的福利，而这一切并不是为了应付5年一次的大选的举动，因此，他希望人民不要听信一切不确实的污蔑与谣言。

大臣今日走访日来国会选区，之后将到莪仑纳莎集团礼堂出席由团结局举办的活动，然后再到仁岭与居民交流对话，直到下午4时才完成今日在日来选区的行程。