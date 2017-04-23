大选近了？ 出席开幕闭幕 2副部长团结一心大扫除 北马新闻

（北海23日讯）大选近了？小节目，大阵仗，乌绒峇都大扫除竟来了2个副部长，一个开幕，一个闭幕。

这项于周日早举行的“团结一心”大扫除运动，邀请了2名副部长级人马，除了青年与体育部副部长拿督莎拉瓦南负责开幕外；卫生部副部长拿督斯里希尔米则在下午为大扫除闭幕。

早前有传大选将在今年进行，而此项节目竟出动2名部长人马，其背后的含义耐人寻味。

莎拉瓦南：乌绒峇都3年来 不获更新临时地契

青年与体育部副部长拿督莎拉瓦南担心乌绒峇都逾380户人家不获更新临时地契有隐议程，甚至可能槟城豆蔻村事件重演。

他说，当地民众近3年来不获更新临时地契，但当局并没有说明原因，让大家都感到没有保障，担心有一天将失去家园。

他希望此事件可以引起关注，以免当地居民成为被忽略的一群，不知未来何去何从。

他是在出席当地的大扫除后，向记者这么表示。

J.迪纳格兰：水道系统问题大

国大党中委J.迪纳格兰说，大扫除共分3个组别进行，对乌戎峇都进行大清理，为了鼓励大家照顾环境，当局也在大扫除期间进行比赛，环境清理最干净的队伍，将获得奖励。

他透露，当地的水道系统是最大问题，许多水沟也有阻塞，每逢下雨必淹水，因此他希望通过大扫除，把垃圾清理干净后，能够减少水灾次数。