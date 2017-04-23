2度提问大山脚中央建设拨款 沈志强：34亿不知所踪 北马新闻

（大山脚23日讯）大山脚国会议员沈志强表示，他两度在国会提问有关大山脚中央建设拨款数据，部长书面回答却给出不明确的答案，甚至有34亿令吉“不知所踪”。

沈志强说，他分别在2016年5月及11月向国会提问有关中央政府于2008年至2016年间，在大山脚的发展计划及拨款，两次的提问间隔6个月。

根据首相署部长阿莎丽娜在5月份的书面回答，中央政府一共在大山脚落实121个耗资近46亿令吉的发展计划；不过，同样问题在11月份给出的数据却变成119个耗资近12亿令吉的发展计划，令沈志强质疑“34亿去了哪里？”

他是周日在武拉必新村出席免费健康检查活动时，这么表示。

“我的问题是要求详细数据，包括工程类型、用途、落实年份、明细资金、承包商等资料，因为这都是纳税人的钱，他们有权利知道，但书面回答只提供总数而没有明细。”

他说，中央政府在各州属的发展不透明化及不负责任，就连向国会提问也无法获得明确数据，感叹对于中央拨款，国会议员一无所知。

他对两份报告的数目感到疑惑，直言不知道要相信哪一份数据，也无法掌握过去数年中央政府在大山脚落实的发展计划。

另外，他也表示，政府预算案给予州政府0.07%拨款根本不敷应用于州内的发展建设，也无法满足对人民的承诺。