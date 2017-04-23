【大马塑胶厂商公会北马分会常年会员大会】洪诗铭：减轻民众负担 促取消塑料袋征费 北马新闻

（北海23日讯）马来西亚塑胶厂商公会北马分会主席洪诗铭表示，塑料袋不是环境污染的主因，再加上槟州政府未公开塑料袋征收20仙费用的账目，因此，该公会促槟州政府取消每个塑料袋征收20仙的措施，以减轻民众的负担。

他透露，槟州政府早年在推动无塑料袋政策时，垃圾袋的销量确实降低许多，然而，去年厂商会员的记录却显示，本地垃圾袋的销量增加30%，显见塑料袋征收20仙的政策不达预期的效果。

他表示，环境污染的源头不是塑料袋，而是民众的公民及环保意识不足得从教育方面着手，从小给孩童们灌输正确的观念及使用方式。

洪诗铭是在该分会第26届常年会员大会时，在记者会上受询问时如此表示。

他说，该分会曾向槟州政府要求公开塑料袋征收20仙的账目，不过却没有下文。

他表示，塑料袋在全球各国使用都没有问题，不环保、不卫生、不安全使用是错误的指责，更值得推崇的是爱护地球的教育，如何正确使用的指导，以及如何教育珍惜资源善以使用的概念灌输。

塑胶业严重缺外劳

洪诗铭指出，塑胶业者的营业及生意拓展，不在资本雄厚或做生意的本能，而是取决于你有没有足够的员工。

“塑胶业外劳短缺问题非常严重，聘请外劳费用更是高昂，每名员工的聘请申请费逾1200令吉，此外，联邦政府的外劳聘请政策至今还是不明确，塑胶业者面对外劳及熟练员工短缺现象，因此，希望联邦政府可以尽早推出明确的指南。“

他补充说，塑胶业在2016年为我国带来逾230亿令吉的出口收入，员工短缺的严重性不单只影响业者的生产，也影响着塑胶业的出口及国家的经济。

建劳工村需有良好规划

至于劳工村的建设，洪诗铭表示，该分会表以支持，然而重点及前题是劳工村的兴建事先必需有良好的规划，更需要远离住宅区。

他称，劳工村在整体上，可预见会在清洁卫生、拥挤、文化习俗等方面出现问题，若建在住宅区，难免将影响本地民众的生活，衍生许多负面的问题。