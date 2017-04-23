林冠英：非政府组织施压 建议附加水费 千公升涨至1元 北马新闻

（槟城23日讯）槟城用水量过高，槟首长林冠英强调槟州供水机构在非政府组织施压下，将向国家水务委员会（SPAN）建议提高附加水费至每1000公升1令吉、涨幅近100%，呼吁人民节省用水。

槟城住家用户目前水费为首3万5000公升、每1000公升为32仙。接下来的每1000公升则须缴付属48仙的附加水费。槟州当下有50万4400名住家用户，其中25%用户有缴付附加水费。

槟州住家用户的用水量占总用水量59.4%，超过商业用户。

水费太低导致浪费用水

槟首长林冠英周日在“世界水源日”上强调，这证明州政府过去9年来，一直教育槟民节约用水的努力，成效不彰。因此，州政府也承认非政府组织的说法，槟民是因水费太低廉才浪费用水。

“过去以来，非政府组织一直批评州政府做法，强调只有提高水费，才能逼使人民节约用水。毕竟，槟州水费确实是全马最低的。”

他形容非政府组织的提高水费建议，是理性而合乎逻辑的。但本身在此“恳求”非政府组织给州政府“最后一次”机会，不要调高水费，而是取中间之道，以提高附加费方式来替代。

他直指，除了槟州水源监督协会会长陈艺荣博士外，还有莫哈末依德利斯（槟消费人协会主席）也要求调涨水费，来解决槟民浪费用水的习惯。

“非政府组织不断批评，讲得我哑口无言，实在回答不了（槟民依旧浪费水）。所以，我恳求他们给我们最后一次机会，不要涨水费，以提高附加水费取代。”

他说，槟州水费每1000公升才32仙，其他州属如柔佛是每1000公升为1令吉32仙。

他强调，这做法是惩罚浪费用水者，没有浪费用水的住家用户，不受影响。槟州供水机构首席执行员拿督杰瑟尼将负责将此建议，提交国家水务委员会。

杰瑟尼受询及国家水务委员会一般需时多久，会作出批准调涨决定时，表示无可奉告。不过，供水机构于2015年建议提高附加水费从24仙至48仙时，委员会大概耗时3至6个月时间，作出批准。

“这是说不准的（审批时间），一切要看委员会决定。”

确保槟供水持续至2020年 杰瑟尼吁节约10%用水量

槟州供水机构首席执行员拿督杰瑟尼呼吁槟民在2017年前节约10%用水量，以确保槟州供水可持续至2020年。

他在记者会上指出，槟州水费全马最低，导致人民浪费用水，这让槟州供水机构2016年津贴住家用户水费数额高达9100万令吉，2008年时是逾5000万令吉，数目不断上涨。

他在媒体询及提高附加水费，是否有助抑制人民用水时不讳言，每一次附加水费调涨，民众用水量都会减少，但减幅太低，功效不彰。

“这是因为调涨了，我们的水费还是全马最低的。”

他说，槟民2015年的每日平均用水量为291公升，在供水机构提高附加水费后，2016年则微跌5公升到286公升。只是，这仍高于全国的209公升每日平均用水量，更高过新加坡的148公升。

槟州2016年每日用水量为8亿2700万公升，相较2006年的6亿8400万公升日用量，是10年间上升21%。

乌鲁姆达多次出现伐木 吁中央政府介入采行动

吉打乌鲁姆达多次出现伐木，槟州供水机构首席执行员拿督杰瑟尼，呼吁中央政府马上介入，针对乌鲁姆达集水区伐木采行必要行动。

他说，槟州超过80%的原生水是取自于姆达河。乌鲁姆达作为姆达河及慕达水坝的保护集水区，供水予霹雳、吉打及槟城405万人使用。

姆达河供水也提供给柏鲁（Pedu）水坝、姆达（Muda）水坝和安宁（Ahning）3水坝使用。他指出，2016年由于面对超级旱季，吉打的北里斯及姆达水坝水位低于水平。该水坝主要功能，就是在旱季之际，将水坝内的水流放至慕达河内。

“《星报》现在又报导，乌鲁姆达集水区伐木新闻。虽然今年不会出现旱季，但从今年1月1日至4月17日为止，慕达水坝的水位已从60.3%降至34.5%。”

因此，他强烈要求中央政府，即刻采取行动，以保护姆达河集水区不受破坏。

陈艺荣：槟水质清洁 装过滤器浪费金钱

槟州水源监督协会会长陈艺荣博士强调，槟州水供覆盖全州99.9%地区。同时，水质清洁度达可直接饮用水平。因此，住家用户安装昂贵过滤器，根本是浪费金钱。

他调侃说，比起其他国家如印度，当地政府根本无法做到供水普及，大马人尤其槟城人何其幸运，不但供水普及水质更是上好，但槟城人“安全意识”太高，不惜花大钱装过滤器。

“但我们水费全马最低，所以人们不珍惜用水。”

他强调，一些国家如新加坡，甚至立法强调住家用户不可以水管洗车，避免浪费。槟州水源80%来姆达河，乌鲁姆达近来不断出现伐木，造成集水区愈见稀少。

“所以孩子们不可在住家玩水。人民要记住，节省用水不是节省金钱，是为下一代节省水源。”