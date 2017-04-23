槟中元联合会理事会初选 主席职没竞争王益辉料接棒 北马新闻

（槟城23日讯）槟州中元联合会理事会今日举行初选，现任主席拿督林炎葵不再寻求连任，让路予新人。

初选出现43人争夺31个理事职，至于主席职则没出现竞争情况，因此受到该会元老及会员祝福的副主席准拿督王益辉，预料于本月27日（周四）进行的复选，在无竞选对手下当选主席！

该会初选今早10时已在峇眼色海律会所进行，当天共有54名会员到场投票，有关初选的督察工作由槟州华小校长理事会主席郑羡南及其团队负责。经两小时的初选投票后，郑羡南于当天中午12时，在中元联合会众理事见证下进行票箱封箱仪式。

初选的31位理事名单将在今晚8时，于该会惠玉堂召开第20届常年会员大会上开箱计票公布名单。

林炎葵不寻求连任主席

林炎葵今早出席该会初选活动接受本报记者访问时说，这次初选他没提名，不再寻求连任，他希望未来把更多时间用于陪伴家人。

“我已年届70岁，中元联合会主席职就让新人来领导，以便带领该会会务再创高峰。”

当询及这届改选是否有初选激烈竞争时，林氏说，这届改选只是理事职有出现竞争情况，即有43人竞选31个理事职，至于主席职相信没出现竞争情况。

他说，参与初选的王益辉，获得了中元联合会元老及会员的祝福，若无意外，王氏料可在复选中“过关”当选第20届主席。

他指出，该会过去改选，最激烈竞争的一次是2005年改选，当时分别有两大阵营竞选理事会，一方是以他为首的阵营，另一方阵营则是以拿督周成来及林东英为首。

林炎葵于2005至2008年出任两届中元联合会主席，过后因受限于章程无法寻求蝉联而转任执行顾问，并于2015年重做冯妇，重掌该会。

该会属下共有224个街区及超过200间神庙，永久会员人数多达3970名。它是州内举足轻重的华团，每年中元节期间都会动员为华小等款，多年来已为学校筹获数千万令吉。

王益辉竞选主席职 推动会务服务社会

王益辉说，他担任中元联合会副主席已长达10余年，过去因事业繁忙，无法兼顾社团事务，因此未曾竞选该会主席职。

他说，这次在该会元老的鼓励下，他已决定竞选主席职，以推动该会会务发展及服务社会。他也借此机会感谢中元联合会元老及会员的支持。

现年56岁的王益辉活跃于州内华团组织，他也是槟华堂培训组主任，并担任数家公司董事。

竞选槟州中元联合会理事名单：

王功进、王益辉、甄振华、王连成、伍冠福、王美才、罗月清、吴雪华、陈丽娟、洪杰生、方奕松、陈梅丽、王文兴、骆昆发、谢兆祥、吕联福、张伟嵘、许炳沐、江海九、郭美玲、伍彩兰、马添财、黄明舜、郭燕美、郑绣群、谢坤祥、卢柏成、曾福来、陈国元、吴爱银、冯志明、黄顺辉、黄琮岚、黄天发、曾建国、冯秋燕、陈行起、陈秋安、刘鼎和、谢宝香、罗超伟、谢镒嵘、张雅高。