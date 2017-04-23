【视频】王者归来全马宴会 聚集“光头”与“黄发”者

（新山23日讯） 自称由“张健珠宝”赞助的“王者归来全马宴会”慈善宴会今晚举行，现场聚集许多“光头”与“黄发”者。

该宴会于百合花园某酒家举行，据门口贴出的桌位表显示，现场宴开约100席。

据本报记者现场观察，出席者不论男女老少，不少人不是染了黄发就是剃了光头，且华裔虽占多数，但也有一些印裔同胞。

现场还有张健人形展板及大海报，一些人也同海报合影。

出席者出示身份证现场登记后，可获得一张抽奖券及1000令吉，并由在门口把关的男子将抽奖券放入抽奖箱中。没有登记的记者在进场时表明身份后即可进入，未受阻拦，主办方也专门提供一桌给媒体现场采访。

当记者询问在场民众时，不少人自称“云家人”，特地前来支持活动。

活动策划负责人陀财仲现场受询时澄清，该晚宴为慈善晚宴，与云数贸无关。

他说，该活动由张健珠宝有限公司赞助，活动除开放给该公司会员参加，也开放民众报名参加。

他表示，该宴会有来自全国各地如槟城丶吉隆坡丶怡保丶马六甲丶沙巴及砂拉越等地民众参与。

他也说，大会原预留12个慈善团体位子供代表到场收受善款与用餐，但相关报导一出，其中8个慈善组织即表示缺席。

他续说，后来大会再增加另3个慈善团体，今晚有7个慈善团体会派代表出席。

询及原本100令吉门票，为何现场贩售调涨至200令吉时，他说，早前门票已卖完，这是新一批门票，售票收入全数捐给慈善团体。

晚宴晚上7时50分开始。