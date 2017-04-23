皇家标志知多些 国内新闻

我国第15任国家元首端姑莫哈末五世于4月24日（周一）在国家皇宫登基。

国家元首登基仪式相当讲究，在登基大典上将动用到许多珍贵及难得一见的皇权标志，包括国家元首的冕冠礼服、权杖、配饰等等，这是象征君权，至高无上的权力。

《光华日报》让你知多些：国家元首登基仪式及部分的皇家标志。

国家元首穿戴服饰

＊皇家冠冕

─饰物由新月及14角星组成

─14角星代表马来西亚13个州属及联邦直辖区，中央的彩色国徽代表大马政府

＊传统御用礼服

─黑色毛织布制成

─礼服以金线锈上国花大红花及叶子纹理

─名字概念来自阿曼首都马斯喀特

＊皇家马来短剑

─剑身由古董马来剑重新铸造而成

─剑鞘上印有联邦政府的徽章

─剑柄及剑鞘由象牙铸造

─象征皇家权限

＊皇家腰扣

─由黄金制成的皇家腰扣，镶嵌着11颗红宝石，中间印有代表联邦政府的徽章

─布料部分以金线绣出花朵图纹

登基仪式所用的皇权标志

＊皇家马来长剑

─金身镀金的长剑象征权力及权威

─剑身的图案象征联邦政府及11个马来半岛州属

─取自11个马来半岛州属的马来短剑重新铸成

＊世界权杖及宗教权杖

─两支权杖代表皇家权柄

─世界权杖由5尺4寸长的银器制成，上方是由黄金制成新月及星星所组成的球形，球形四周有着11个马来半岛州属的象征，下方由4只老虎支撑，权杖上还有6稻穗花纹为装饰

─宗教权杖由5尺4寸长的银器制成，上方由长椎体，最上方则有黄金制成的新月及五角装饰，由椎体至权柄处则雕刻了可兰经文

配合国家元首登基 大马邮政推出首日封

大马邮政将配合第15任国家元首苏丹莫哈末五世陛下登基发行纪念首日封及邮票。

大马邮政邮票及首日封组主任迪雅娜说，有关纪念首日封及邮票将于4月25日起在全国邮政局出售，除了玻璃市、吉打和森美兰是于4月26日开卖。

她召开发布会说：“邮票中陛下穿着国家元首服装。这套邮票非常特别，因为是使用金墨汁印制。”

她说，这套邮票以“国家统治者”为题，将有两款设计，即20万枚面值60仙的有齿孔邮票，以及5000枚面值12令吉的无齿孔邮票。

迪雅娜说，这套纪念邮票系列也推出印有苏丹莫哈末五世宣誓就任及签署宣誓书肖像的小全张邮票（Lembaran Mini）。

她说，这个系列邮票包括售价为1令吉15仙的首日封及邮票、售价5令吉85仙的首日封与小型张，以及文件夹，全套总值44令吉10仙。

此外，她说，大马邮政也将于5月14日首次配合母亲节发行特别邮票，每套售价是21令吉20仙，从4月21日起至5月14日可通过大马邮政网站及邮政局购买。

她说，该公司也配合教师节推出3种设计的邮票，每套售价是10令吉60仙，将从4月17日起至5月16日出售。