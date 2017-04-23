104岁阿公辞世 临终叮嘱“不准穿黑白” 国际新闻

（新加坡23日讯）办丧事不穿黑白素色，却要“大红大紫”。104岁阿公辞世，临终前两次叮嘱儿子媳妇：“不准穿黑白，只许穿红色！”

这位非一般的老人家是住义顺一带的夏金木。他上周五（20日）因肺积水在邱德拔医院过世，享年104岁。

夏金木与遗孀邓莲珠（93岁）育有6男3女，老人家是在两周前，趁六子夏文生（62岁，项目经理）和媳妇到医院探病时，提出对自己后事的诉求。

夏文生说：“当时，爸爸忽然很严肃地对我们说：‘不准穿黑色和白色，只能穿红色！’”

两人感到诧异，还以为听错了，再次询问才确认父亲的意思是，希望他百年归老后，子孙能穿红衣为他送终。

夏金木留下这最后的请求后，就因虚弱而无法再言语，但孩子们心想，父亲这番交代应该是希望后辈不要太难过，能欢欢喜喜地送他最后一程。

问及家人是否都没有异议，夏文生说：“对我们而言，红色只是一个颜色，既然是父亲的遗愿，我们也不会违背。”

过去几天，夏家老小都穿着各自的红衣，轮流到灵堂守孝。他们也从供应商那里买了80多件红色T恤，准备在周一出殡时统一服装，送别这位慈祥的老人家。

拥有约30年经验的资深殡葬业者郑海船受访时表示，即便是喜丧，他也从没见过全体穿红衣的场面。

“虽然喜丧的气氛比较热闹，可以安排在灵堂唱歌跳舞，但一般人还是会按照传统，身穿白色T恤和代表辈分的长裤。”

尽管如此，郑海船强调，只要往生者和家属乐意，穿红衣也没有什么可忌讳的。

阿公长寿秘诀多吃菜少吃肉

阿公一生没生过大病，多动，不喝酒，多吃菜，少吃肉，摸黑起床，是阿公长寿的秘诀。

夏文财与记者分享，或许早睡早起，到了晚年仍爱活动，是父亲长寿的秘诀。

“爸爸在橡胶园的工作很靠体力，他晚上9点睡觉，早上6点以前就起床了，这个习惯跟了他一辈子。”

另外，夏金木饮食习惯非常健康。夏文财说：“爸爸不喝酒，除了开水，只喝Milo（美禄），连咖啡都不喝。”

到了晚年，夏金木的饮食也趋近清淡，每一餐除了米饭或粥，只吃青菜和鱼，最近5年完全没碰过肉类食物。

夏文财说：“爸爸一辈子没生过大病，健康的生活习惯真的是关键。”