亲自前往巡视灾情 关心子民好君王 国内新闻

国家元首端姑莫哈末五世陛下在亲友的眼中是把家庭排在第一和非常关心吉兰丹子民的好君王。

虽然地位德高望重，但在会见子民时，陛下却使用民间用词如“ambo”自称，常出巡会见内陆地区和原住民区人民。

2014年吉兰丹大水灾，陛下更亲自驾驶四轮驱动车，乘坐舢板到民间视察灾情。

为了拉近王室和人民关系，陛下于2011年发起“与君同行”徒步竞走，这项活动当年获得2万1111人参加，更是被列入大马纪录大全中最大的皇家徒步竞走活动；去年10月28日举行的竞走活动吸引超过2万1000人参与。

年轻时是篮球迷

陛下年轻时也是篮球迷，凌晨二三时和三几好友在球场上较劲。

那年还是王储的陛下，于1999年受吉兰丹篮球总会首次邀请为街头三人篮球赛主持开幕，他二话不说立即答应。这也间接推进陛下与华社和篮总之间的良好互动。

1999年的比赛后，陛下从古邦阁亮王宫搬入达里波王宫居住时，特意邀请篮总为他在宫里的网球场打造成为篮球场。当时，时任丹州篮球总会会长许亚悌立即赞助2支球架。

当时，篮球场是采用纤维球板，地面全漆成黄色，非常有气派。球场盖好后，陛下常在凌晨二三时和三几好友在球场上较劲。

除了1999年，陛下也在2000年及2004年受邀主持由丹州篮球总会主办的东海岸三人篮球赛。

建迷你动物园 最爱狮子

国家元首外表威严，但私底下是一名动物爱护者，陛下将原本是Go-Kart小型赛车场和马场改造成为一座占地56.65公顷的迷你野生动物园，里头饲养了130只鹿、一只鸵鸟、50头水牛、15匹马以及一头雄狮，其中狮子更是深受陛下深爱。

据《马新社》访问在皇家吉兰丹园林服务18年的端雅时指出，陛下曾饲养3头狮子，其中两只雌性狮子意外遭到眼镜蛇咬死，当时带着提心吊胆的心情向陛下汇报有关狮子被眼镜蛇咬死一事，所幸陛下并没有龙颜大怒，让他松了一口气。

该园每天提供4公斤的新鲜肉类，如牛肉或羊肉来喂食狮子。有时也会放鸡只让它们猎食，以维持它们的活力。

陛下为了确保这里所饲养的动物都安康，每月至少都会前来探视2次。同时，也会不时分派牛肉和鹿肉接济万捷一带的贫户和孤儿。

此外，陛下也计划在丹那美拉格马亭兴建一座占地647.49公顷的动物园，目前该工程正如火如荼中进行。