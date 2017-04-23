策展员爱上养蚂蚁 未婚夫助打造蚂蚁王国 国际新闻

（新加坡23日讯）美女策展员阴差阳错，爱上养蚂蚁，未婚夫爱屋及乌，“蚁”气相挺，亲手抓来蚁后，协助未婚妻打造蚂蚁王国。

在裕廊飞禽公园担任副策展员的林凯霖（32岁），平日的工作就包括以蚂蚁卵喂养园内的鸟类。她发现蚂蚁卵价格不菲，一时好奇，今年2月份开始上网搜索资料，通过YouTube专页AntsCanada了解如何饲养蚂蚁，结果欲罢不能，从此爱上这可爱的6脚小昆虫。

林凯霖的未婚夫得知未婚妻在研究蚂蚁时，3月初就亲手抓了一只蚁后送给她。

蚁后有很强的繁殖能力，一只健康的蚁后是蚂蚁帝国的基石，工蚁则负责采集食物、照顾蚁后和蚂蚁卵。

林凯霖喜获蚁后，马上投入打造蚂蚁王国的工作，短短一个月，她已在家中培育了4至5个蚂蚁王国，每个王国由一只蚁后和10至25只不等的工蚁组成。

她笑着说：“我从小喜欢大自然，以前做工时养鸟，放工回家就养鱼养仓鼠，而我的未婚夫就像是男版的我，每当我有新爱好时，他都会去接触。”

两人经常开玩笑说，别人家中有卧室，书房，他们结婚后，家中一定有间专门饲养各种动物的房间。

蚂蚁观察越久，林凯霖越发觉得这只小动物不简单，大家各司其职，为彼此无私奉献。

她说：“他们会把找到的食物带回巢穴与同伴共同分享，照顾彼此，非常无私，就像一个大家庭一般。”

租一间房专心培育蚂蚁

为一圆儿时梦想，“蚁痴”从兀兰搬到新山，租下一间房专心培育蚂蚁。

曾俊伟（29岁）对蚂蚁的热爱，绝不亚于林凯霖。去年5月中旬，他为了繁殖蚂蚁，甚至可以搬离父母的家，跑到新山租房子。他说：“父母反对，我只好另找地方养蚂蚁，另一方面，我也觉得，是离开父母学习独立生活的时候了。”

他说，他从小三到小六养过3年蚂蚁，当时没有足够的知识，只是蹲在路边抓工蚁。这些没有蚁后的工蚁，最多只能存活大约3个月。

不久前被公司辞退的他，为了一圆儿时梦，毅然跑到新山租了间便宜的房子，开私人出租车养活自己，剩下的时间则专心培育蚂蚁。

他说：“相信每个男孩子都曾经有过饲养些‘奇怪’生物的想法。”