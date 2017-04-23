喜鹊要归来 世界波

●恩哥

这几天，欧洲足坛莫不吸引着全球球迷的心，英超争霸啦、西班牙国家德比啦、英足总杯半决赛啦等等等，也别忘了，第二支下季英超队伍也可能在此期间悄悄诞生。

进入英超时代因拥有英格兰传奇射脚雪勒、欧文等人曾效力而闻名的“喜鹊”纽卡索，降班的这赛季淡出许多球迷视野，不过他们一度领跑英冠，现居第二，还有媒体尽列出6个喜鹊可能升班的日期。当中，周二凌晨主场战普雷斯顿，将会是第一个。

纽卡索目前积85分，“多亏”身后的里汀和哈德斯菲尔德齐齐在周六败北，变成后两者最多只得85分和87分，意味着纽卡索只要在本轮全取3分，即可提前2轮锁定升超，也可暂保与领先4分的布莱顿争冠的渺茫希望。

排在第11位的普雷斯顿确定无缘升超附加赛也不用保级，这次是否会提前练兵也顺便成人之美，值得关注。唯一悬念的是，要不是纽卡索近3场仅得1平2负，他们可能升超日子也不用等到现在。只要他们发挥本季联赛主场21场赢13场的过半胜率，那么加盟一年多的前利物浦主帅贝尼特斯就可以准备招兵买马以应付恐怖的下一季了。