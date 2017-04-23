国家元首轮任制 大马唯一团结和谐 国内新闻

大马是世界上唯一实行轮流荣任国家元首制度的君主立宪国，9个州属的统治者，以轮流方式就任国家元首。

9州轮任任期5年

根据宪法，国家元首任期期限为5年，由9个州属的马来统治者轮任，这项轮任制度是从1957年8月31日开始实行至今。

国家元首持有礼仪方面的职责，同时也担任内阁的咨询。

森美兰州最高统治者端姑阿都拉曼在国家独立后的第3天出任国家元首，迄今，我国已有15位统治者出任国家元首。

柔彭苏丹婉拒首任

1957年，统治者理事会于开会遴选第一任元首，当时最资深的柔佛苏丹依布拉欣殿下（于1985年出任苏丹）由于高龄（84岁），而婉拒荣任国家元首。

接下来，于1932年出任彭亨苏丹的阿布巴卡殿下也谢绝荣任国家元首。因此由森美兰最高统治者端姑阿都拉曼陛下，从1957年8月31日至1960年4月1日出任首任的国家元首。

第二任国家元首为雪兰莪苏丹希山慕丁阿南沙殿下，然而，殿下于1960年9月1日当天，在登基前数小时不幸驾崩。

因此，玻璃市拉惹端姑赛布特拉殿下，从1960年9月21日接任第三任国家元首至1965年9月20日。

第四任国家元首是登嘉楼州依斯迈纳西鲁丁，任期是于1965年9月21日至1970年9月20日。

第五任为吉打苏丹阿都哈林殿下，是于1970年9月21日起，至1975年9月20日。值得一提的是，阿都哈林殿下至目前为止，也是唯一一位上任两次的国家元首，即第14任国家元首，任期是2011年12月13日至2016年12月12日。

第六任国家元首是吉兰丹苏丹雅哈耶布特拉殿下，任期从1975年9月21日至1979年3月29日。

1979年4月26日起，彭亨苏丹阿末沙殿下荣任第七任国家元首，至1984年4月25日。

1984年4月26日至1989年4月25日，是柔佛苏丹玛末依斯干达接任第八任国家元首。

而第九任国家元首是霹雳州苏丹阿兹兰殿下出任，任期是1989年4月26日至1994年4月25日。

首个回合的国家元首轮制因此完成，9个州属的统治者皆有机会荣任国家元首。

次回合森美兰开始

随着首个回合的国家元首轮制完成后，如今是第二回合的轮制，再次从森美兰开始，因此，第十任国家元首是该州的统制者端姑查化端姑阿都拉曼殿下，任期从1994年4月26日开始至1999年4月25日。

第十一任国家元首为雪兰莪州苏丹沙拉胡丁阿都阿兹沙殿下于1999年4月26日任期，不幸的是，陛下于2001年驾崩。

因此，玻璃市拉惹端姑赛西拉祖丁殿下即接任第十二任国家元首，任期从2001年12月13日至2006年12月12日。

第十三任国家元首则是登嘉楼州苏丹再纳阿比丁殿下接任，并于2006年12月13日至2011年12月12日。

第十五任国家元首是吉兰丹苏丹莫哈末五世，从2016年12月13日正式接任。#