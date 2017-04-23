蓝军双冠热! 1胜数得! 孔蒂“飞天”

(伦敦23日综合电)切尔西在英足总杯半决赛4比2淘汰了托登汉热刺，蓝军一举数得，新打法343奏效，不仅给联赛竞争对手迎头痛击，终结了热刺8连胜势头，而且切尔西延续夺得双冠王的希望，主帅孔蒂可复制安切洛蒂在2009/10赛季夺得英超和足总杯双冠王的壮举。

大马时间星期日凌晨，孔蒂在开赛前就收到了球迷的致敬大礼，有飞机飞过温布利的上空，飞机上面有横幅，上面写着孔蒂的名字，“Antonio！Antonio！”。

切尔西在上轮联赛客场0比2彻底败给曼联之后，孔蒂在杯赛中果敢调整，不再用3421，他没让队长卡希尔、哈扎德和科斯塔首发，而是选择了威廉和巴舒亚伊，虽然比利时前锋没有建功，但威廉却打入2球。第60分钟，孔蒂却做出意外选择，用哈扎德换下了状态大好的威廉，虽然是冒险之举，但是哈扎德替补出场后传射建功，这说明了意大利人真乃用兵如神。

对阵热刺，切尔西选择的战术是防守反击，而且效率极高，5次射正收获4个进球。

开场5分钟威廉任意球首开记录。第18分钟，埃里克森助攻哈里·凯恩扳平比分。第43分钟，孙兴民送点，威廉点射破门。下半场，第52分钟，阿里接埃里克森妙传再次扳平比分，哈扎德第75分钟将比分再次超出，马蒂奇于第80分钟获哈扎德助攻射入世界波。双方球员均佩戴黑纱出场，在赛前为热刺刚离世的U23主帅兼前英格兰国脚埃希奥古进行默哀仪式。

蓝军小将阿克取代卡希尔，锋线三人是威廉、巴舒亚伊和佩德罗。孔蒂赛后说，他所制定的计划完全奏效：“这是我在英超执教的首个赛季，能进入争冠行列当中，同时有机会问鼎足总杯，这样的感觉非常美妙。”

“巴舒亚伊今天首发出战，而且还是在这样一场关键重要的比赛当中，我为他感到高兴。同样我也为阿克感到开心，因为他是我们的青训体系培养出来的球员，威廉今天上演了梅开二度，本赛季对他来说有些艰难，但他今天的表现无疑是很棒的。今天我也展现了信任，对于我麾下的所有队员，我对他们都充满着信任。”

史上最大输家 热刺7次半决赛全败

热刺场面上一度处于上风，但最终还是落败，热刺近7次足总杯半决赛全败。热刺主帅波切蒂诺赛后形容，切尔西是全欧最棒的球队之一。

热刺也也无奈的刷新了切尔西在1920年至1966年创下的6次半决赛全败纪录，成为了足总杯历史上半决赛连续输球最多的球队。

对于获胜的蓝军而言，这是一场里程碑式的胜利，这是他们第14次晋级足总杯决赛，追平利物浦。在足总杯的历史上，只有曼联和阿仙纳(19)比切尔西更多。而进入21世纪，蓝军有7次晋级决赛，比任何球队都多。

上一次切尔西赢得足总杯冠军是2012年，他们在决赛中击败利物浦捧杯。本赛季足总杯的冠军将在切尔西以及阿仙纳与曼市间的胜者产生。切尔西有希望时隔7年再度拿到联赛加足总杯的双冠王。