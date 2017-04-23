务边马华安排副教长到访 张盛闻与7华小对话
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23/04/201712:35

张盛闻（前排左6）、曾振铨（前排右6）与出席对话会的务边国会华小代表及领袖合照，左3是胡伟豪及吴丽璇督学（左5）。

张盛闻（前排左6）、曾振铨（前排右6）与出席对话会的务边国会华小代表及领袖合照，左3是胡伟豪及吴丽璇督学（左5）。

（务边22日讯）马华务边区会安排教育部副部长张盛闻到访怡保安邦明新华小，与务边国会属下7间华小进行对话会及接收备忘录，以便更有效协助区内华小解决所面对的问题与需要。

张盛闻受邀致词时表示，他会深入了解务边国会各华小所面对的问题，然后尽所能给予协助。

他也阐述了马华对教育尤其是华文教育的立场，那就是让教育尽量回归教育，避免政治化，以学生利益为重。

也是马青总团长的他表示，马华深知华文教育是华人的根，作为一个民族不能没有根，马华会竭尽所能地确保华文教育在马来西亚茁壮地发展下去。

曾振铨：冀对话有效解决问题

区会主席拿督曾振铨希望通过类似的对话会，可更有效解决区内华小所面对的问题。

较早时，明新华小董事长郑天赐表示，希望通过这次的对话能够解决该校重建教室的难题。

出席对话会的马华领袖有马华霹雳州联委会教育局主任胡伟豪、务边区会署理主席曾镇池、副主席罗量信市议员、妇女组主席拿汀游绣琴、署理主席廖仪玲、副主席吴月妹、谢彩姣、刘建忠县议员、务边国会属下村长、吴丽璇督学及各校董事长、校长或代表。#

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